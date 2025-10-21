Сделката на Тръмп за Газа е на косъм, може ли Джей Ди Ванс да я спаси?

Най-важният посланик на президента Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс, пътува до Израел и се очаква да се опита да обуздае премиера Бенямин Нетаняху, като същевременно се стреми да предотврати провала на едноседмично мирно споразумение, приветствано като преврат за Съединените щати, сложил край на бруталната двугодишна война, съобщава USA Today.

Но вицепрезидентът ще се окаже в напрегната територия, тъй като сделката, постигната с посредничеството на Белия дом, виси на косъм. Първата част от прекратяването на огъня се ограничаваше до освобождаването на живи заложници в замяна на палестински затворници и приток на помощ. Ванс е изправен пред най-големия проблем в останалата част от плана: разоръжаването на Хамас и пълното изтегляне на войските на Израел от анклава.

Това е хазарт с висок залог за вицепрезидента с ограничен опит във външната политика. Ванс се стреми да успее в последната глава на конфликт, който е обхванал предишни американски администрации.

Най-малкото, Ванс, с помощта на други пратеници на Тръмп, трябва да убеди правителството на Нетаняху да прояви сдържаност в отговор на провокациите на Хамас и да гарантира, че хуманитарната помощ ще стигне до Газа, казват бивши американски служители. Тъй като въпросите относно бъдещето на управлението и полицейската дейност в Газа остават, включително опасенията за безопасността на самия Израел – Ванс е подложен и на натиск да определи амбициозните точки от мирния план на Тръмп.

Сред тях кои държави ще участват в подкрепяните от САЩ арабски стабилизационни сили, които ще предоставят подкрепа на проверените полицаи след разоръжаването на Хамас, и кои ще участват в палестинския комитет, който наблюдава Газа.

"Ако има нещо по-малко от това, и ще трябва да дават обяснения“, каза бившият посланик на САЩ в Израел Даниел Курцер.

Разпалване на боевете заплаши да анулира споразумението, след като Израел започна въздушни удари срещу Газа в отговор на нападение на Хамас, при което според него бяха убити двама войници.

Спорът доведе до временно спиране на 19 октомври на доставките на хуманитарна помощ. Израелските военни заявиха, че са започнали подновено прилагане на прекратяването на огъня по-късно през деня.

В отговор Тръмп заяви, че реакцията на Хамас е "доста буйна“, но прекратяването на огъня остана в сила.

Ванс призна за действието в навечерието на очакваното си посещение, казвайки на репортери, че запазването на споразумението ще бъде сложно и прекратяването на огъня ще бъде белязано от прекъсвания. "Прекратяването на огъня ще трябва да се наблюдава", каза той.

Ванс ще трябва да направи повече от това да поддържа крехкото прекратяване на огъня между Израел и Хамас. За да успее в нахлуването си в преговорите на международната сцена, Ванс трябва да постигне резултати там, където Тръмп избягва да навлиза в подробности.

"Показването на доказателства, че се постига напредък по отношение на началото на втората фаза, е изключително важно за оцеляването на плана“, каза Халил Шикаки, ​​директор на Палестинския център за политически и социологически изследвания в Рамала.

Администрацията трябва да покаже, че планът ѝ е направил повече от това да сложи край на войната и да консолидира контрола на Хамас над Газа, каза Шикаки, ​​старши сътрудник в Центъра за близкоизточни изследвания "Crown“ в университета Брандейс.

По-скоро администрацията трябва да покаже, че това е кратка фаза, която ще бъде последвана от други, включително създаването на аполитичен комитет от палестинци и международни експерти, който ръководеният от Тръмп "съвет за мир“ трябва да контролира съгласно предложението на президента.

Хамас не се е съгласил да се оттегли от управлението на Газа, както диктува планът на Тръмп, което стимулира безпокойство относно способността на администрацията да осъществи втората фаза.

Разоръжаването на Хамас ще изисква значителен натиск, каза Джонатан Шанцер, изпълнителен директор на Фондация за защита на демокрациите и автор на множество книги за Хамас и израелско-палестинския конфликт. И това ще изисква от Съединените щати да окажат натиск върху Турция и Катар да използват влиянието си върху Хамас - два съюзника, които действаха като гаранти в преговорите за екстремистката групировка.

От своя страна се очаква Ванс да окаже силен натиск върху Нетаняху да реагира по-малко агресивно с израелската армия на предполагаемите нарушения на прекратяването на огъня.

"Посланието е съвсем просто: моля, не отговаряйте с пълната сила на израелските отбранителни сили. Все още работим по запазването на прекратяването на огъня. И това по същество означава да поискаме от израелците да окажат солидна подкрепа на Съединените щати“, каза Шанцер.

Посещението на Ванс в Израел засилва нивото на участие на администрацията на Тръмп в преговорите в решаващ момент, тъй като президентът насочва вниманието си към разрешаването на конфликта между Русия и Украйна и търговския спор с Китай.

Очаква се Тръмп да пътува до Азия този месец и казва, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин през следващите седмици в Будапеща.

Преговорите в Близкия изток се водят от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента и автор на неговия първи мирен план за Близкия изток.

Нетаняху теоретично се съгласи с 20-точковия план по време на посещение в Белия дом в края на септември. Споразумението получи подкрепата на израелското правителство, след като Уиткоф и Кушнер притиснаха кабинета на Нетаняху да го приеме по време на презентация по-рано този месец.

Сега Ванс, който увеличава присъствието си на световната сцена, трябва да убеди израелските власти да преминат към следващата фаза.

"Ще е необходимо значително участие на САЩ, за да успее това“, каза Курцер, бивш посланик в Израел и Египет, който е представлявал САЩ в преговорите между Израел и палестинците в предишна администрация. "Това няма да се случи от само себе си.“