ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

“В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ)”, се казва в съобщение, публикувано от партия ГЕРБ.

“Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”, се казва още в съобщението.

Първоначално заседанието беше насрочено за вчера, но беше отложено за днес с обяснението, че част от ръководството на БСП отсъства. Макар срещата да беше публично обявена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тя се проведе при закрити врата, като представителите на управляващите се опитаха да избягат контакти с медиите, допълва БНР.

По информация на Делян Добрев, депутат от ГЕРБ и председател на Бюджетната комисия, темата за финансовата рамка е била включена в дневния ред, но по-късно той отклони журналистическите въпроси с думите: “Ще ви кажат колегите. Благодаря ви“.

Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП-ОЛ излезе през страничен вход, за да избегне медиите, а депутатите от парламентарното мнозинство предпочетоха да влизат отдалеч от служебния вход.

Не стана ясно дали представители на "ДПС – Ново начало" са присъствали на Съвета. На въпрос за участието им, Хамид Хамид заяви: “Мисля, че председателят ни беше изчерпателно ясен вчера. Благодаря“.

Вчера Делян Пеевски обяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и потвърдил подкрепата на партията си за правителството, докато то работи за хората. Това потвърди неофициалната информация, че радикално преформатиране няма да има, а "ДПС – Ново начало" няма да получи министерски постове или позиции в Народното събрание.

Според неофициални данни засега не се предвижда и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.