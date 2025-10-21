Мъж е с контузия на главата след масов бой

Мъж на 42 години е с открита контузия на главата след сбиване с участието на много хора на улица „Дъбрава” в Стралджа, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол. За нанесената му телесна повреда е задържан 26-годишен местен жител.

Инцидентът е от снощи, когато полицейски екипи са реагирали на сигнал за възникнало сбиване, посочват от полицията. Пострадалият е бил транспортиран от медицински екип. По първоначални данни той е бил ударен в областта на главата с твърд предмет.

Установени са участниците в инцидента, допълват от пресцентъра на полицията. Спрямо задържания причинител на телесната повреда е образувано досъдебно производство. Той е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа, посочиха още от полицията в Ямбол.

По-рано този месец мъж на 72 години беше нападнат и ограбен край град Стралджа от двама свои познати – мъж и жена. Потърпевшият е бил заплашен с нож, като нападателите са му отнели около 2900 паунда и мобилен телефон, пише БТА.