IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Мъж е с контузия на главата след масов бой

Задържан е 26-годишен мъж

21.10.2025 | 18:37 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 42 години е с открита контузия на главата след сбиване с участието на много хора на улица „Дъбрава” в Стралджа, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол. За нанесената му телесна повреда е задържан 26-годишен местен жител.

Инцидентът е от снощи, когато полицейски екипи са реагирали на сигнал за възникнало сбиване, посочват от полицията. Пострадалият е бил транспортиран от медицински екип. По първоначални данни той е бил ударен в областта на главата с твърд предмет.

Свързани статии

Установени са участниците в инцидента, допълват от пресцентъра на полицията. Спрямо задържания причинител на телесната повреда е образувано досъдебно производство. Той е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа, посочиха още от полицията в Ямбол.

По-рано този месец мъж на 72 години беше нападнат и ограбен край град Стралджа от двама свои познати – мъж и жена. Потърпевшият е бил заплашен с нож, като нападателите са му отнели около 2900 паунда и мобилен телефон, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бой контузия мъж
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem