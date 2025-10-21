Актрисата Ванеса Кърби роди първото си дете

Актрисата Ванеса Кърби стана майка. На 19 октомври 37-годишната звезда от „Fantastic Four: The First Steps“ и половинката ѝ, 39-годишният Пол Рейбъл, обявиха раждането на първото си дете.

Бившият професионален играч на лакрос сподели новината в Instagram с няколко снимки, които стопиха сърцата на феновете. На първата той държи бебето, увито в одеяло, притиснато до гърдите му. На следващата Ванеса и новороденото лежат заедно в леглото.

„Разбирам, че да станеш родител едновременно те забавя и те събужда. Безкрайно съм благодарен, че всички сме здрави, че всеки ден се събуждам до огромната любов на майка ти и че вече те имаме в живота си“, написа той в описанието.

Постът завършва със снимка на два миниатюрни стика за лакрос, придружена от шеговито послание: „Първият ти стик. Той ще пази много истории и благословии… и вероятно счупени прозорци. Топките са позволени в къщи.“

По-късно Рейбъл сподели снимката и в сторито си, добавяйки към нея бяло сърце.

Щастливият баща не разкри други подробности – нито пола, нито името на бебето, нито точната дата на раждането. Самата Кърби засега не е коментирала публично новината.

Двамата се запознават през 2022 г., а официално потвърждават връзката си през ноември 2023 година. Оттогава предпочитат да държат личния си живот далеч от прожекторите.

През април 2025 г. Ванеса все пак сподели снимки от романтична почивка на Уест Индис с любимия си, към които написа: "Какво прекрасно време, за да спреш за миг и да оцениш хората, които обичаш най-много.“

Актрисата обяви, че е бременна на 31 май, по време на панел за „The Fantastic Four: The First Steps“ на кинофестивала CCXPMX в Мексико Сити. На червения килим Кърби се появи в блестяща синя прилепнала рокля на Schiaparelli, подчертаваща закръгленото ѝ коремче, и черни сандали. До нея бяха колегите ѝ от филма – Педро Паскал, Джоузеф Куин и Ебън Мос-Бакрак.

В интервю за People през юли Ванеса разказа колко силно се е припознала в героинята си Сю Сторм/Невидимата жена: „Сю никога не се оплакваше. Не я определяше това, че е бременна. Да, тя е майка – и това е голяма част от нея, както е в комиксите – но също така е и боец, защитник, част от екип. Тя действа, не спира.“ „Аз буквално преживях същото – едновременно правех нещо свещено и същевременно вършех работата си като жена и като професионалист. Това ме промени“, сподели още Кърби.

В друго интервю – този път в „Late Night with Seth Meyers“ на 23 юли – актрисата се пошегува с факта, че някои зрители си мислели, че истинската ѝ бременност е просто филмов трик.

„Беше невероятно съвпадение. Фалшивото коремче във филма беше направено от пяна и се усещаше леко и малко глупаво. Помолих жената, която отговаря за костюмите, да го направи по-тежко, защото исках да е по-реалистично. Накрая сложи вътре торбички с ориз и стана толкова тежко, че получих ужасна болка в кръста“, разказва тя, цитирана от People. След това добави със смях: „Истинското ми коремче беше нищо в сравнение с онова. Така че си докарах болки напълно напразно.“