Инфлацията в Гърция е почти двойно по-висока от тази в еврозоната

Хармонизираната потребителска инфлация в Гърция, която може да бъде директно сравнена с тази на други членове на еврозоната, е била почти двойно по-висока от тази на 20-те членове на еврозоната през юли, достигайки 3,7% спрямо средно 2% за еврозоната, разкри европейската статистическа агенция Евростат.

Сред всички 27 членки на ЕС инфлацията е била средно 2,4%, съобщи Евростат.

Гърция беше на седмо място сред 27-те, след Естония, Латвия, Унгария, Румъния, Хърватия и Словакия и изравни с Австрия, пише „Катимерини”.

Най-голямото годишно покачване е отчетено в услугите (5,2%), а цените на енергията са се повишили с 0,7%, докато в еврозоната те са намалели с 2,4%.

Националният индекс на потребителските цени, публикуван от националната статистическа агенция ELSTAT, достигна 3,1% на годишна база през юли. В този индекс най-големи покачвания са наблюдавани при дрехите и обувките (8,4%), жилищата (6,6%) и хотелите, кафенетата и ресторантите (6,6%).