Макрон планира преустройство на Лувъра за 800 милиона евро

Опашки, толкова дълги, че превръщат посещението на Лувъра във “физическо изпитание“, дъжд, процеждащ се през стъклената пирамида, и “тревожни температурни колебания“, които застрашават произведенията на изкуството – такива са предизвикателствата, пред които е изправен най-посещаваният музей в света, близо 40 години след последния му основен ремонт.

Директорът на музея Лоранс де Карс изложи тези опасения в изтекло писмо до Министерството на културата през януари, призовавайки за спешни ремонтни дейности на 800-годишната сграда. Услугите за посетители като храна, тоалетни и табели, са в лошо състояние под натиска на годишната посещаемост, която сега надхвърля 8 милиона, двойно повече от последните десетилетия.

Предупреждението на Де Карс са координирани с Елисейския дворец, тъй като само седмица по-късно френският президент Еманюел Макрон обяви планове за обновяване на Лувъра. Очаквана цена е ремонта е от 800 милиона евро, пише Financial Times.

“Това ще бъде Лувър, който е преосмислен, реставриран и разширен и ще се превърне в епицентър на историята на изкуството както за нашата страна, така и извън нея“, изложи идеите си президентът Макрон докато стоеше пред “Мона Лиза“.

След реконструкцията Макрон обеща нов източен вход за облекчаване на опашките и нова подземна галерия, посветена единствено на шедьовъра на Леонардо да Винчи.

След повторното отваряне на Нотр Дам след опустошителния пожар през 2019 г., проектът на Макрон “Нов ренесанс на Лувъра“ следва традицията на френските президенти да оставят своя отпечатък върху културния пейзаж на Париж.

Предвид обтегнатите публични финанси на Франция, Макрон обеща, че тежестта на обновяването на Лувъра ще бъде покрита от продажби на билети, дарения, мърчандайзинг и лицензионни такси от Лувъра Абу Даби.

Но служители на културата изразиха съмнения, тъй като Лувърът е генерирал само 211 милиона евро брутни приходи и 19 милиона евро нетен доход миналата година - доста под необходимите суми, които вероятно ще се увеличат след началото на строителството.

Френските институции от години предупреждават, че нарастващият брой посетители тласка музеят към предела на силите му. През 1989 г., когато пирамидата на Пей е открита, тя е трябвало да приема 4 милиона посетители годишно. Но сега Лувърът редовно привлича повече от два пъти повече и е достигал 10 милиона преди пандемията от Covid-19.

През юни някои служители организираха спонтанна стачка, която изненада синдикатите и ръководството, което доведе до затварянето на музея в рамките на работния ден.

“Лувърът е пренаситен, жертва на собствения си успех”, споделя служител.

Работещите в Лувъра също са на мнение, че инфраструктурата се нуждае от подобряване. През 2023 г. една от изложбите трябваше да бъде отменена поради спукана тръба, а ненадеждните отоплителни и охладителни системи карат много галерии да се изсушават през лятото и да замръзват през зимата. Такива ремонтни дейности ще представляват около половината от разходите за ремонт.

Никъде в Лувъра пренаселеността не е по-очевидна, отколкото пред “Мона Лиза“. Портретът от 16-ти век привлича около 20 хиляди посетители на ден, които се се блъскат за снимки и се напрягат да зърнат картината, изложена в най-голямата зала на музея, Salle des États.

Съгласно плановете на Макрон, картината ще бъде преместена в специално построена подземна галерия с много по-голям капацитет, достъпна чрез отделен билет. Новият дом, предназначен за “Мона Лиза“, ще помогне на Лувъра да достигне нова цел от 12 милиона посетители годишно.