Гърция ограничава преминаването през ГКПП Златоград - Термес

Ограничават преминаването през гранично контролно-пропускателния пункт Златоград - Термес, съобщиха пътуващи.

Гръцките власти са поставили уведомителна табела на граничния пункт.

Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия.

Предупредителна табела за наложените временни ограничения е поставена на пътя, изписана на гръцки и на български език. Според предоставената информация на гръцки, затварянето е поради ремонтни дейности по асфалтиране.

Трафикът по пътя Златоград – Ксанти е най-оживен през август, по данни на Община Златоград. Туристическият поток е както от транзитно преминаващи, така и от летовници в Златоград, съчетаващи ваканция на море и планина.