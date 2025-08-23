IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърция ограничава преминаването през ГКПП Златоград - Термес

Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г.

23.08.2025 | 18:37 ч. Обновена: 23.08.2025 | 20:03 ч. 2
Ограничават преминаването през гранично контролно-пропускателния пункт Златоград - Термес, съобщиха пътуващи.

Гръцките власти са поставили уведомителна табела на граничния пункт.

Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия. 

Предупредителна табела за наложените временни ограничения е поставена на пътя, изписана на гръцки и на български език. Според предоставената информация на гръцки, затварянето е поради ремонтни дейности по асфалтиране.

Трафикът по пътя Златоград – Ксанти е най-оживен през август, по данни на Община Златоград. Туристическият поток е както от транзитно преминаващи, така и от летовници в Златоград, съчетаващи ваканция на море и планина.

