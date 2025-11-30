Два леки самолета се сблъскаха, загина единият пилот ВИДЕО

Два леки самолета се сблъскаха във въздуха по време на формационен полет над предградията на Сидни, в резултат на което единият от тях се разби на земята и пилотът му загина, съобщиха властите.

Спасителите откриха тялото на пилота близо до летището в Уедърбърн, югозападно предградие на Сидни, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс.

„Полицията е получила информация, че два леки самолета са се сблъскали във въздуха, след което единият от тях се е разбил в близкия храсталак“, се казва в изявление на полицията, цитирано от АФП.

„Спасителните служби са открили тялото на пилота, за когото се смята, че е бил единственият пътник в самолета“, добавиха от полицията. Другият самолет е кацнал безопасно на летището, а пилотът не е пострадал.

Австралийското бюро за транспортна безопасност съобщи, че разследва сблъсъка между два самолета Van's RV-7 – двуместни, едномоторни самолети, произведени в домашни условия.

„Както е съобщено на ATSB, двата самолета са участвали в формационен полет от четири самолета, които се връщали, за да кацнат на летище Wedderburn, когато е настъпила сблъсъкът“, се казва в изявлението.

Единият от самолетите, участвали в сблъсъка, е кацнал безопасно, но другият самолет се е сблъскал с терена и пилотът му е загинал.