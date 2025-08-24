IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар на газов терминал в Ленинградска област в Русия

Той е бил предизвикан от отломки от свалени украински дронове

24.08.2025 | 10:25 ч. Обновена: 24.08.2025 | 10:51 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано тази сутрин в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на губернатора на Ленинградска област Александър Дрожденко.  

"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в приложението за съобщения "Телеграм". "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.

Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона.

Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев в "Телеграм".

Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.
(БТА)

украински дронове пожар газов терминал Русия
