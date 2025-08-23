Руски войници се прострелват едни други, за да взимат обезщетения

Десетки военнослужещи от елитно руско поделение умишлено са се простреляли или са се прострелвали един в друг, за да поискат обезщетение за военни наранявания, според разследване на руските власти.

Един от виновниците е подполковник Константин Фролов с позивнина „Палах“ (или „Екзекутор“) - който е бил наричан военен герой и е бил видно представен в репортажи на държавните медии, възхваляващи смелите войници от руското нахлуване.

Разследването твърди, че общо над 200 милиона рубли (1,8 милиона британски лири) са били поискани от държавния бюджет, след като войници умишлено са си нанесли нефатални огнестрелни рани, документирайки ги като пострадали в бой.

Според руския вестник „Комерсант“ повече от три дузини военнослужещи от 83-та десантно-щурмова бригада на Русия са участвали в схемата, като са получили еднократни плащания от 3 милиона рубли (почти 28 000 британски лири) за нараняванията си, преди да бъдат докладвани от информатор.

Наред с финансовото обезщетение, раните им са им дали право на платен отпуск и достъп до преференциално медицинско лечение.

Някои от онези, които умишлено са се самонаранили, са получили държавни награди за храброст и смелост в борбата срещу Украйна, включително Орден за храброст - висше отличие, признаващо безкористни прояви на доблест.

Предполагаемите лидери са гвардейският полковник Артьом Городилов и Фролов, които са приднали, че са помолили други войници да стрелят по тях, като са се прицелвали далеч от жизненоважните им органи.

Фролов и Городилов, и двамата са обвинени в мащабна измама, обвиниха всички свои съучастници в споразумения за сътрудничество преди съдебния процес. Те поискаха да бъдат изпратени обратно на фронта, вместо да бъдат съдени, но молбата им беше отхвърлена.

Правителството на САЩ преди това наложи санкции на Городилов за „участието му в груби нарушения на човешките права“ като командир на войските, отговорни за клането на цивилни в Буча по време на окупацията ѝ в първите дни на пълномащабното нахлуване.

Фролов, който е изправен и пред допълнителни обвинения в подкуп и незаконно притежание на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, беше любимец на държавните медии и се появи във видеоклип, споделен от руското министерство на отбраната през март 2024 г. от поредица за „Z-герои“.

„Още от детството „дълг“ и „чест“ не са празни думи за мен“, твърди Фролов в клипа. „Винаги съм искал да бъда военен и станах такъв.“

Независимият издател „Агентство“ прегледа медийното отразяване на Фролов и откри доказателства, че офицерът драстично е разкрасил биографията си за почести.

Това включваш и случай, в който Фролов се появи в четириминутно видео по руския федерален телевизионен канал „Първи канал“, в което кореспондент твърди, че е „един от най-ефективните снайперисти в зоната на СВО [специална военна операция]“, което сега се смята за невярно.

В същия сегмент Фролов разказа грандиозна история за спасяването – и по-късно осиновяването – на младо момиче, ранено от украински обстрел, която също сега се смята за измислена.

„Вдигнах я и я носех, а тя каза: „Чичо, спасителю мой, кървиш“. Погледнах надолу и видях, че съм покрит с кръв“, спомня си Палачът пред камерата.

Указ, подписан през ноември 2024 г. от президента Путин, на практика намали обезщетенията на войниците, въвеждайки многостепенна система, при която само тежки наранявания биха отговаряли на условията за първоначално фиксираното изплащане от 3 милиона рубли, докато нараняванията, оценени като по-леки, биха били компенсирани само с 1 милион.

Скандалите с военна корупция измъчват руските въоръжени сили след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Тази година държавни служители в три от пет руски региона, граничещи с Украйна, бяха арестувани по подозрение в присвояване на средства, предназначени за укрепване на границата от вражески атаки.

През 2024 г. Путин извърши чистка сред висшето си военно ръководство, като за по-малко от месец оковаше петима висши служители от отбраната по обвинения в корупция.