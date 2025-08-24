До 20 000 евро плащат мигрантите за незаконно преминаване на българската граница

Цената за незаконно преминаване на българската граница се е повишила, каза пред БНТ директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

"През 2023 г., когато преминаването беше лесно, цената варираше между 700 и 1000 евро на мигрант. В момента цените варират, в зависимост от начина, по който ги транспортират, между 8000 и 20 000 евро на мигрант", обясни той.

Златанов обясни, че летните и есенните месеци са пикови за нелегалната миграция, но въпреки това натискът по границите ни е намалял значително.

"Още пролетта предупреждавахме - независимо, че ситуацията е овладяна, очакваме да имаме инциденти и засилен натиск сега. В сравнение с 2023 г., която е най-тежката, имаме много голям спад и в опитите за преминаване, и в задържаните лица във вътрешността на страната. От януари до август 2023 г. има 115 000 предотвратени опита, тази година са малко над 9700. Успяваме да задържим почти всички, които се опитват да влязат в страната или да излязат през Румъния и Сърбия", каза Златанов.

Откакто България е в Шенген, каналджиите се опитват да пренасочат мигрантите през Румъния, но нашите и румънските власти съумяват да предотвратят трафика към Западна Европа.

"Дължи се на по-добрата охрана, по-доброто оборудване с технически средства, добрите ни отношения със съседните държави. Друг фактор е засилената оперативна работа и разследванията, така че каналджиите да не могат да функционират. Миналата година сме неутрализирали 15 големи престъпни мрежи, занимаващи се с трафик на мигранти. Образуват се бързи досъдебни производства, бързи присъди", каза директорът на "Гранична полиция".

Преобладаващите групи мигранти продължават да са от Сирия и Афганистан, но напоследък се забелязва наплив от икономически емигранти от Мароко и Египет.

"Те идват от Африка, летят безвизово със самолети до Истанбул и после се насочват към Гърция или България, като целта им е да отидат в Западна Европа. Използват същите каналджии и пътища като афганистанците и сирийците и напоследък има доста случаи на самокатастрофирали, а наскоро имаше и прострелян мигрант от Мароко. Една част от тези хора отдавна са пристигнали в Турция, където има няколко милиона в различни лагери и се опитват в даден момент да отидат към Западна Европа. Напоследък турските власти също правят всичко възможно да ограничат нелегалната миграция и на техните западни граници, където не допускат огромната част от потенциалните мигранти да навлязат, но предприемат множество действия във вътрешната част на страната и по границите си с нас", каза Златанов.

Военнослужещи от армията подкрепят граничните полицаи, Фронтекс също - около 150 души в момента, обясни Антон Златанов. Около 100 служители от Австрия, Унгария, Румъния и България също участват в охраняването на границите по т. нар. операция "Солидарност".

150 км от границите ни все още не са оборудвани с видеонаблюдение, но в момента се работи по поставянето на камери. Проектът е за 4 години, но Златанов очаква да приключи до две, а още до края на тази година 50 км да бъдат покрити. Предвижда се и осъвременяване на вече поставени видеокамери.

България трябва да запази пълния капацитет на "Гранична полиция" по границите с Гърция и Румъния, независимо че няма контрол заради Шенген, категоричен е Антон Златанов.

"Проверките се извършват на случаен принцип или по метода "анализ на риска" и имаме доста резултати и по контрабанда. Основният ни ангажимент е да противодействаме на това българо-гръцката граница да стане вход за нелегална миграция. Има такива опити, затова сме наситили цялата граница с патрули", каза началникът на „Гранична полиция“.

Златанов коментира и случаите на задържани надуваеми лодки за трафик през Ламанша. "Тези лодки минаваха съвсем законно като транзитна стока през българска територия, за да стигнат до различни държави, да бъдат сглобени и изпратени към френските брегове. Проблемът е огромен за Великобритания и Франция. Ако лодките са предвидени за 50 души, те натоварват по 90, лодката се претоварва и хора се давят".

По думите му Великобритания е изпратила молби за съдействие до нашите власти, а агенция "Митници" е реорганизирала вноса на тези лодки.

"Отчетът на британските власти е, че благодарение и на нашите резултати имат 30% спад в нелегалната миграция, което е огромен процент", каза Златанов.