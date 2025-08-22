IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мелани Грифит подкрепи дъщеря си Дакота Джонсън на червения килим

Двете актриси изненадаха с появата си

22.08.2025 | 19:22 ч. Обновена: 22.08.2025 | 20:43 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дакота Джонсън бе придружена от специален за нея човек на премиерата на новия си филм Splitsville в Лос Анджелис. 

Актрисата позира заедно с майка си Мелани Грифит, отбелязвайки първия път, в който двете са заедно на светско събитие от 2023 година насам.

С мама е най-добре!

Дакота Джонсън демонстрира, че няма нужда от мъж, когато до нея плътно е застанала майка й Мелани Грифит. Актрисата, която наскоро приключи 8-годишна връзка и годеж с музиканта Крис Мартин, изглеждаше в добро настроение на червения килим, където позира заедно с известния си родител.

