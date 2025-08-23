IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 антистареещи плода

Хапвайте къпини

23.08.2025 | 23:00 ч. Обновена: 23.08.2025 | 23:10 ч. 0
Плодовете могат да помогнат да се справите с бръчките и да забавите стареенето на кожата. Има някои плодове, които се открояват с изключителни антистареещи свойства благодарение на антиоксидантите, витамините, минералите и фибрите в състава им. 

Кои са 10-те антистареещи плода, които да включите в диетата си? 

1.   Боровинки 

Боровинките са едни от най-богатите на антиоксиданти горски плодове. Те се борят със свободните радикали и намаляват увреждащия им ефект спрямо кожата. Същевременно потискат възпаленията и стимулират деленето на клетките и тяхната регенерация. Боровинките са полезни и за сърдечносъдовата система, както и в борбата с диабет. 

2.   Малини 

Малините са един от най-добрите източници на витамин С. Този витамин е с много мощни антиоксидантни свойства, които намаляват възпалението и се борят със свободните радикали. Освен това витамин С участва активно в усвояването на колагена, което е допълнителен бонус против стареене на кожата. 

