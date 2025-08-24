Близки и приятели изпратиха проф. Венцеслав Николов в последния му път

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

Близки и приятели изпратиха виолончелиста и диригент проф. Венцеслав Николов в последния му земен път. Поклонението се състоя днес в столичния храм „Св. Седмочисленици“, предаде БГНЕС.

"Венцеслав Николов, или – както ние го наричахме – Венци Чело, е един виртуозен музикант, концертиращ артист, диригент, професор в Музикалната академия „Панчо Владигеров“, той ще остане в сърцата на хиляди български студенти, които са се докоснали до неговото творчество. Освен това той е един много добър писател, има издадени над 15 книги с разкази и есета“, каза пред БГНЕС Емил Дриндолов и подчерта, че неслучайно за проф. Венцеслав Николов казваха, че е посланик на българската култура по света.

Той отбеляза, че незабравими ще останат думите на проф. Венцеслав Николов, че ако искаме да сме европейци, не трябва да го правим през витрините на магазините, а трябва да направим всичко възможно, за да останем в европейската култура.

"Венци живееше в един романтичен свят. Той свиреше на едно 300-годишно чело и за него това чело беше като жив човек“, разказа той и припомни, че проф. Венцеслав Николов написа книга, посветена на неговото чело Матео.

"Венци ще остави незабравим спомен в нашите сърца и души! Светъл път, обичен братко, към вечността! Ние винаги ще те помним и ще топлиш сърцата и душите ни!", каза още Дриндолов.

Изтъкнатият виолончелист, диригент, педагог и писател почина на 18 август.

Роден през 1943 г. в Русе, той остави следа с над 1500 концерта по света, стотици записи и редица книги. Професор в НМА „Панчо Владигеров“, вдъхновител на поколения музиканти и създател на камерния ансамбъл „Колегиум Музикум“, той ще бъде запомнен със своята виртуозност и отдаденост на изкуството.