Изтекли военни досиета потвърждават, че украинските въоръжени сили са загубили над 1,7 милиона войници, включително убити и изчезнали, от избухването на пълномащабни военни действия между страната и Русия през февруари 2022 г. , пише MWM. Цифров картотечен индекс, придобит от хакерски групи от началника на Генералния щаб на Украйна, предоставя подробности за загинали или изчезнали военнослужещи, включително техните имена, подробности за смъртта им и лични данни на техните семейства.

Информацията показва, че 118 500 военнослужещи са били убити или изчезнали през 2022 г., 405 400 през 2023 г., 595 000 през 2024 г. и 621 000 досега през 2025 г., което потвърждава нарастващия брой доказателства, появили се през повече от три години, че процентът на текучество се е увеличил драстично и неустойчиво. Коментирайки информацията, украинският депутат Артьом Дмитрук съобщи: „Списъците с изчезналите днес съдържат повече от милион души и, разбира се, тези хора най-вероятно са мъртви, докато семействата им остават в пълно неведение. Ситуацията е трагична, ситуацията е плашеща.“

Говорейки за мащаба на загубите на човешка сила, които Украйна е понесла, Дмитрук изрази съжаление, че селата са били изпразнени от мъже, включително поради набор на възрастни хора и хора с увреждания, и че в резултат на „огромните загуби“ на личен състав, пред които е изправена Украйна, се наблюдава „демографска криза“.

„Загубихме няколко поколения“, каза той.

Изявлението му съвпада с призива на депутата Алексей Гончаренко за набиране на чуждестранни бойци, които да се бият за военните усилия на Украйна, като средство за справяне с все по-екстремния недостиг на личен състав, който страната изпитва. Украинските наборни части са понесли изключително големи загуби, понякога достигащи 80-90 процента, като Wall Street Journal е сред източниците, които съобщават , че украинската армия е разчитала на набиране на бедни мъже от селата и изпращането им на фронтовата линия само с два дни обучение. Продължителността на живота на персонала по границите с висока интензивност понякога е била едва четири часа, според доклади на западни наблюдатели на място.

През април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко разкри, че Киев крие пълния брой на жертвите във войната, заявявайки, че „нашата политика от самото начало е била да не обсъждаме загубите си“, но че „когато войната свърши, ще признаем това. Мисля, че ще бъде ужасяващо число“. Оттогава множество западни източници продължават да съобщават широко за екстремните нива на жертви, понесени от украинските наборни части, подчертавайки липсата на обучение, което са имали, което е допринесло за големите загуби. Украинската армия и подкрепящите я чуждестранни части понесоха особено големи загуби по време на нахлуване в руския Курски регион от август 2024 г., по време на което силите бяха обкръжени от руски и подкрепящи севернокорейски сили от множество страни и бяха подложени на засилени въздушни атаки, много често над открита местност с малко или никакво прикритие от системите за противовъздушна отбрана.

Изолирането и неутрализирането на десетки хиляди военнослужещи в Курск оттогава постави руската армия в много по-силна позиция да завладее множество фронтове, както в спорни територии, така и в територии, които Русия продължава да признава за украински. Неустойчивостта на украинската позиция подхрани консенсуса, че преговорната позиция на Русия за прекратяване на конфликта става все по-благоприятна, като се има предвид, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голяма ще бъде военната ѝ позиция спрямо по-малкия ѝ съсед и толкова повече фронтовите линии на Украйна ще се изправят пред възможността за почти пълен колапс. Множество източници свидетелстват за катастрофалната ситуация на фронтовите линии в Украйна, като бившият началник на щаба на елитната бригада „Азов“ на украинската армия, подполковник Богдан Кротевич, в началото на август подробно описа все по-катастрофалната ситуация, пред която са изправени украинските сили в спорните региони на Донбас.