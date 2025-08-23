Зеленски: Украйна ще продължи да се бие за своята независимост

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинския народ по случай Деня на националното знаме и заяви, че Украйна няма да даде земите си на окупатори, предаде Укринформ.

"Този флаг е цел и мечта за много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те пазят този флаг, пазят го в безопасност, защото знаят – ние няма да дадем земята си на окупатора", заяви Зеленски.

Той отбеляза, че днес украинското национално знаме символизира това, което е най-ценно за стотици хиляди войници - мъже и жени, които защитават страната и рискувайки живота си се борят за правото на живот в цялата страна. За онези, които се връщат от руски плен, то става символ на спасение, добави украинският президент.

"Няма столица в света, която да зачита живота, но не и украинския флаг – (там), където животът наистина е ценен, партньорството с Украйна също се цени. Украйна обединява най-доброто. И вече е установила широко споделено вярване, че само заедно с Украйна може да се гарантира сигурността на демократичните държави", каза Зеленски.

Той изрази и благодарност към всички, които се бият за страната.

"Благодаря на всички онези, които работят за интересите на Украйна, за нашата независимост. Благодаря на всеки, който добавя личната си сила към силата на украинския народ. Ние винаги ще помним нашите герои от различни времена, които са се били за нас, за Украйна, които са се били за тяхната собствена свобода с украинския флаг в ръцете, (носейки) отличителните му знаци или просто в сърцата си – и които трагично загубиха живота си в битка", добави украинският президент.

Междувременно украинският национален флаг бе тържествено издигнат по случай празника пред сградата на кметството в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. На церемонията пристваха военнослужещи, членове на Градския съвет на Киев и представители на украинската столична общност. (БТА)