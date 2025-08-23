Над 11 хил. лв. на месец ни струва опазването на това, което е останало от МОЧА

1300 лв. на месец се плащат за оградата на Паметника на съветската армия в центъра на София, зад която са израсли огромни бурени между плочките, показа bTV.

Още 10 000 лв. месечно струва охраната на нарязаните части на паметника, които се пазят в с. Лозен. Те са в склад на открито, но всяка част старателно е обвита в найлон.

Загражденията в центъра на София не може да бъдат премахнати заради принудителна мярка на Министерството на културата. За да се случи това, трябва да бъдат изпълнени две условия.

Първо трябва да се намери място, където да бъде преместен паметникът, обясни областният управител на София Стефан Арсов. После трябва да бъде изготвен идеен проект какво да има там.

Парадоксът е, че областната управа очаква отговори от Столичната община, а тя - от областната управа.

Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички елементи от постамента, част от които все още се намират зад оградата в центъра. Те са общо 6 скулптурни групи и 10 венци.

Продължава да се търси решение и на другия въпрос - къде да бъде сглобен отново паметникът. Засега е предложено той да бъде преместен на паркинга пред Музея на социалистическото изкуство в София. По думите на директора му Николай Ущавалийски това място е крайно недостатъчно да събере монументалния паметник и всичките му части.

Така всяка институция прехвърля решението към друга от декември 2023 г., когато паметникът бе премахнат от центъра на столицата. Областният управител все пак обеща пред bTV, че поне мястото там ще бъде изчистено. По думите на чужди туристи в София то прилича на изоставена строителна площадка.