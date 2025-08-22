Лавров за срещата Путин-Зеленски: Как да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

Руският министър на външните работи заяви в петък, че не е планирана среща между президента Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, което хвърля ново съмнение върху стремежа на президента Доналд Тръмп за среща на върха за прекратяване на войната.

„Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред е готов за среща на върха, а този дневен ред изобщо не е готов“, каза министърът на външните работи Сергей Лавров пред модератора на предаването „Meet the Press“ по NBC News Кристен Уелкър в ексклузивно интервю.

Белият дом работи за осигуряване на място и дата за срещата на върха след срещата на Тръмп с Путин в Аляска и последвалите разговори със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон. Русия обаче сигнализира, че не бърза за среща на четири очи между Путин и Зеленски и в четвъртък започна една от най-големите си въздушни атаки по време на войната, поразявайки цели в Украйна, включително американски бизнес за електроника.

„Президентът Путин ясно заяви, че е готов да се срещне, при условие че тази среща наистина ще има дневен ред, президентски дневен ред“, каза Лавров.

Той предположи, че Украйна е тази, която възпрепятства напредъка към мирно споразумение.

„Президентът Тръмп предложи, след Анкъридж, няколко точки, които споделяме и по някои от тях се съгласихме да бъдем... да покажем известна гъвкавост“, каза той, имайки предвид срещата с Путин на 15 август в Аляска. „Когато президентът Тръмп повдигна тези въпроси на срещата във Вашингтон“, продължи Лавров, „за всички беше много ясно, че има няколко принципа, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително липсата на членство в НАТО, включително обсъждането на териториални въпроси, а Зеленски каза „не“ на всичко.“

Лавров добави:

„Той дори каза „не“, както казах, на отмяната на законодателството, забраняващо руския език. Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?“

Украйна не е забранила руския език, но Путин отдавна твърди, без доказателства, че Киев е извършил геноцид срещу рускоговорящите в източния Донбас. Той също така се опита да хвърли съмнение върху легитимността на Зеленски, който беше демократично избран за президент на Украйна през 2019 г.

Зеленски заяви в четвъртък, че Русия се опитва да се „измъкне“ от провеждането на среща, обвинявайки я в продължаване на „масирани атаки“ срещу Украйна. Той подчерта, че е „готов“ за среща с Путин и призова за „силна реакция от страна на Съединените щати“, включително по-строги санкции и нов икономически натиск, ако Путин откаже.

Свързани статии Зеленски: Путин разбира само от сила и натиск

Коментарите на Лавров дойдоха, след като Русия предприе най-голямата си атака от началото на юли, изстрелвайки близо 600 дрона и 40 балистични и крилати ракети през нощта в четвъртък, включително по американска фабрика за електроника Flex в Западна Украйна, където бяха ранени най-малко 15 работници.

Тръмп сякаш насърчи Украйна да се бори в Truth Social, изразявайки съчувствие, че Киев няма еквивалентни оръжия, оприличавайки Украйна спортен отбор с „фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение“.

„Няма шанс за победа!“, написа той.

Зеленски каза, че Тръмп е „абсолютно прав“, че украинците трябва да бъдат защитени отвъд защитата, въпреки че подчерта дипломатическия натиск на Киев.

Преговорите за следвоенните гаранции за сигурност за Украйна напреднаха тази седмица, като ръководителите на отбраната на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия и Украйна се срещнаха, за да обсъдят защитите, които съюзниците на Киев биха могли да предложат в сделка. Военните варианти, разработени там, сега ще бъдат представени на съветниците по националната сигурност за разглеждане в текущите преговори, съобщиха от американските военни.

Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат за осигуряването на гаранции за сигурност при всяко споразумение с Русия, като уточни, че те няма да включват американски сухопътни сили, но биха могли да включват въздушна подкрепа.

Лавров заяви по-рано тази седмица, че Москва е за „наистина надеждни“ гаранции за сигурност за Украйна, но че всеки опит за разрешаване на проблема без руска намеса е „утопия, път за никъде“.

Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. - голяма ескалация на конфликт, който продължава от 2014 г., когато незаконно анексира Кримския полуостров.