Григор Димитров запази 25-ата си позиция в световната ранглиста

Начело е шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер от Италия

24.08.2025 | 15:00 ч. Обновена: 24.08.2025 | 15:53 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 25-ата си позиция в световната ранглиста по тенис при мъжете.

34-годишният Димитров, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, получена през юли в четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 2045 точки.

В челото на класацията на сингъл промени няма. Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки, предаде БТА.

Григор Димитров ранглиста Яник Синер
