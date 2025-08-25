Ретро, но ефективно: Украинци свалят руски дронове с пушка от самолет

Този месец, изпочупен самолет с пропелер от съветската епоха се приземи на селска писта и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият с пушка в ръка. Двамата, облечени в зелено-кафяви летателни костюми, са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем с руските дронове, пише WSJ.

56-годишният пилот, който се научил да лети като хоби преди войната, и 38-годишният стрелец, бивш автомобилен механик, който никога не беше летял в самолет преди инвазията, са част от ескадрила, посветена на свалянето на безпилотните руски атакуващи и разузнавателни дронове, които са проклятие за сухопътните войски и цивилните граждани.

През изминалата година тези двама необичайни въздушни войни са изпълнили около 300 бойни мисии като част от 11-та армейска авиационна бригада и са свалили почти половината от общо 120 дрона, унищожени от подразделението, според неговия заместник-командир полковник Микола Лихацки.

Украйна разполага с едни от най-модерните системи за противовъздушна отбрана на Запада, включително ракетната система „Пейтриът“. Тя разполага и с изтребители F-16, които понякога използва за сваляне на ракети и дронове. Но е разработила и серия от по-евтини тактики за противодействие на заплахата от небето, вариращи от мрежи до заглушаване на сигнали .

Войници и доброволци също така използват тежки картечници, монтирани на пикапи, за да се опитат да унищожат натоварени с експлозиви дронове „Шахед“. Други използват стари съветски ракети, изстрелвани от пускови установки, направени от повторно използвани транспортни контейнери.

Як-52 е толкова опростен, че няма собствен радар и трябва да лети през деня, когато екипажът се насочва по радиото преди визуален контакт. Кабината им става толкова студена през зимата, че се нуждаят от дебели якета, ръкавици и старомодни каски с кожена подплата.

Пилотите седят близо до самолетите си и чакат команда за излитане. Подобно на пилоти от Втората световна война, те рисуват дронове, които са свалили, върху борда на самолета си, който по-късно е унищожен при руска ракетна атака срещу въздушната им база. Сега те имат още един Як.

Основните им цели са разузнавателни дронове „Орлан“ и „Зала“, както и взривни дронове „Шахед“. Задвижваните с витла „Орлан“ и „Зала“ изглеждат съответно като миниатюрен самолет и хвърчило, а отличителната триъгълна форма на „Шахед“ се е превърнала в една от най-разпознаваемите забележителности на тази война. Моделите на тези дронове, задвижвани с витла, летят със скорост до 115 мили в час, което ги прави лесни за преследване с „Як“, който може да лети с над 180 мили в час.

Миналият месец около 11% от всички дронове с голям обсег, изстреляни от Русия, са преминали през украинската противовъздушна отбрана, според данни, анализирани от Центъра за информационна устойчивост, британска организация за разследвания на отворен код.

Украинските витлови самолети обикновено летят на разстояние от 60 до 90 метра от дрона, преди стрелецът да отвори кабината, да се наведе и да стреля.

„Сега има толкова страхотни нови технологии, а аз все още стоя извън пилотската кабина и стрелям по дронове с пушка“, каза автомеханикът, превърнал се в стрелец. Той сравни преживяването със стрелба с пистолет, докато яздиш кон. Стрелецът е пробвал редица оръжия и в момента предпочита немска автоматична пушка Haenel MK55.

Понякога пилотите се приближават толкова близо, че могат да използват крилата на самолета си, за да наклонят крилата на дрона и да го отклонят от курса, каза Лихатски. Британски пилоти са използвали тази тактика през Втората световна война срещу германската V-1, смятана за първата ракета в света.

Русия непрекъснато актуализира своите технологии и тактики. Това включва поставяне на камери на гърба на дроновете „Орлан“, което им позволява да забелязват приближаващи самолети или ракети и да задействат маневри за отклонение, каза Лихатский.

Самолетите на ескадрилата за противодронови атаки са цели и за руснаците, чиито ракети за противовъздушна отбрана сега покриват половината от Украйна, каза Лихатски, който все още лети с хеликоптери. Яковете се приближават до фронтовата линия, защото са по-маневрени от хеликоптерите.

Миналата година пилотът, известен с позивната Маестро, и неговият стрелец, на име Нинджа, казаха, че са прекарали 40 минути в опити да унищожат дрон „Орлан“, който започнал да лети в тесни кръгове, след като се приближили.

Маестро каза, че е летял с Як под Орлан и се е опитал да повтори движенията му, но в по-широк радиус, за да даде време на Нинджа да насочи изстрела си.

„Пригответе се!“, викаше Маестро всеки път, когато го приближаваше към оръдието на Нинджа. В крайна сметка те попаднаха в целта, изпращайки руския кораб спираловидно на земята.

През май миналата година те заявиха, че самолетът им е бил атакуван от руска ракета за противовъздушна отбрана, което ги е принудило да се спускат със скорост до 450 мили в час по пътя си надолу в маневра за избягване.

Русия е атакувала ескадрилата по-директно. През юли нейният командир, Костянтин Оборин , беше убит, когато хангарът, в който се намираше, беше ударен от балистична ракета.