Ситуацията в Газа трябва да се промени, децата се учат да мразят и убиват

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди да бъде атакуван град Газа. По думите на международния анализатор Двид Леви не става въпрос за превземането на Газа, защото превземането означава носене на отговорност.

“В случая става въпрос за военни действия, които трябва да постигнат поне едната от двете основни цели на войната - унищожението на "Хамас" или освобождаването на заложниците. "Хамас" или трябва да се раздели със своето съществуване или да продължи войната", обясни Леви в предаването "България сутрин".

По думите му, след като бъдат унищожени структурите на "Хамас", трябва да се намери международен механизъм, който да промени ситуацията в Газа, най-вече от гледна точка на образованието, защото "децата се учат да мразят и убиват".

Според журналиста Весела Райчинова има изключително много противоречия "по отношение на превземането на Ивицата Газа от премиера Бенямин Нетаняху".

"Медиите са на становището, че ако се направи всичко, свързано с преговори за връщане на отвлечените в Израел, може да се стигне до консенсус. Възниква проблемът, че не може срещу терористична организация да няма действия, които да я унищожат. Една от целите на влизането в Газа е свързано с притискане на "Хамас", за да може да се стигне до сделка", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ семействата на отвлечените се подготвят за голям протест утре и се страхуват, че част от живите до този момент заложници може да бъдат убити след едно такова навлизане.

"Дипломацията е безсилна. Когато едната страна не е готова на никакви компромиси, много трудно може да се стигне до примирие и решение. Трябва да се вземат предвид и принципите на ислямската дипломация. Мир с неверниците няма. Няма такова понятие. Единственият изход е премахването на тази терористична организация. Няма как да се договори с терорист", добави Леви.

Райчинова подчерта, че гладът в Ивицата Газа съществува и коридорите за хуманитарна помощ непрекъснато се нападат от терористи, които изземат храната на хората от Газа.

Леви потвърди, че хората наистина гладуват. "Какъв е шансът на "Хамас" да спечели войната с военни средства - нула. Пропагандата, лъжата е най-силното оръжие. Това е войната, която води "Хамас". Морално трябва да се търси кой има полза", коментира международният анализатор.

