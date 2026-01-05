IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кайли Дженър влезе ударно в 2026 г., пак провокира по бански

Показа секси кадри

05.01.2026 | 22:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър не изневери на стила си и през 2026 г. Риалити звездата започна новата година ударно - като публикува серия провокативни кадри в профила си в социалната мрежа Instagram. 28-годишната красавица отново събра погледите и не остави феновете равнодушни.

Първо виждаме как тя позира по изрязан жълт бански от 2 части, който е лъскав. Едрогърдата брюнетка демонстрира чудесна форма и събра много комплименти от фенове и приятели.

След това Кайли постна серия снимки, на които позира по блестяща оранжева рокля, която е с много дълбоко деколте. Роклята е дълга до земята, а звездата е с пусната коса и изглежда фантастично.

