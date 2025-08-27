Защо всички обикнаха музея на медузите в Украйна?

Андрей Курков минавал покрай централния площад на Киев, когато известният украински писател си помислил, че вижда музей на медузите там, където преди се е намирала обществената тоалетна.

Авторът не халюцинираше. Заемайки едно от най-ценните места в страната, с 60-метров паметник на украинската независимост, извисяващ се над него, се намира първият музей в страната, посветен на безмозъчните морски създания.

„Мислех, че е някаква луда шега“, каза Курков, автор на романи със сюрреалистичен оттенък като „Смъртта и пингвинът“, за откритието преди няколко години.

Светът е пълен със странни музеи. В САЩ има такива посветени на горчицата, погребенията и картофите. Но нито един от тях не е открит до Мемориала на Линкълн, пише WSJ.

С продължаването на войната посещаемостта на музея на медузите се е увеличила.

Площад Майдан е бил домакин на някои от най-важните протести в Украйна, включително кървавите демонстрации през 2014 г., които ускориха по-ранната военна инвазия на Русия. Така че появата на музей на медузите на такова свещено място през 2018 г. не беше всеобщо приветствано.

Но с проточването на войната музеят и неговите медузи набират популярност. Посещаемостта се увеличава, като тази година има с 20% повече посетители в сравнение с миналата година. На опашка се редят родители, които искат да разсеят децата си от войната, и ветерани, търсещи терапевтичния ефект от взирането в желатиновите създания. За някои, включително Курков, мястото се е превърнало в символ на устойчивостта на украинците и желанието им да продължат живота си въпреки почти еженощните бомбардировки на Киев.

Посетителите се спускат в осветена със синьо пещера, където медузи с емоционални имена като „Млечна морска коприва“, „Лилаво раирано желе“ и „Оръдейно гюле“ танцуват хипнотично на електронната музика, струяща през изложбата.

Пътят на музея започва преди седем години, когато Артьом Ийерусалимски и група приятели имат мечта.

Съоснователят на музея Артьом Ийерусалимски, специалист по биология на рибите, каза, че медузите са устойчиви.

„Целта беше да се обединят всички видове медузи в света на едно място и да се разруши мита, че медузите са някак си отвратителни“, каза той.

Когато Русия нахлу през февруари 2022 г., районът, където се намира музеят, беше блокиран от военните поради близостта му до президентския дворец и други правителствени сгради.

Отне няколко дни, преди Ийерусалимски да убеди войниците да го пуснат да влезе. Той беше пристигнал, за да изпълни ужасна задача. Трябваше да изключи електричеството, защото оставените без надзор електрически помпи представляваха риск от пожар.

Но той също така се стреми да осигури тяхното възкресение. Той събира полипите, от които се отглеждат медузи, и извървява аквариума 11 мили в студа обратно до апартамента си, преминавайки през множество пътни проверки и подозрителни войници.

Когато се върнал в музея повече от месец по-късно, той с удоволствие видял, че два резервоара с медузи са оцелели.

„Меудзите са оцелели повече от 500 милиона години“, каза той. „Те са устойчиви.“

Но мъките на музея не бяха приключили.

Тъй като Русия се насочваше към електропреносната мрежа на Украйна, колекцията от медузи беше унищожена и възстановена още два пъти. Едва след като Ийерусалимски успя да осигури генератор, жизненият цикъл на киевските медузи се забави.

Музеят е голяма атракция както за деца, така и за ветерани от войната.

Донкихотовският подем на Ийерусалимски може да бледнее в сравнение с кървавата съпротива по фронтовата линия на Украйна. Но Русия е съсредоточила усилията си върху нарушаване на живота на украинските цивилни в опит да подкопае подкрепата за войната, превръщайки всеки опит за запазване на нормалността в акт на устойчивост.

Украинците продължават да посещават кина, опера и да се хранят навън. Ресторантите са разработили специални менюта, които могат да се приготвят по време на прекъсвания на електрозахранването. Жителите на Киев разхождат кучетата си, докато вият сирени за въздушна тревога. Детски партита все още се провеждат в парковете.

Музеят на медузите се е превърнал в място за развлечение, по-специално за децата.

Наскоро, 11-годишната Анжелина Фомина се взираше запленена в аквариум с призрачни австралийски петнисти медузи, а очите ѝ ги проследяваха, докато се въртяха във водата.

Около 15% до 20% от посетителите са военни, каза Игор Назаров, който управлява турникета. На тях им се предлага отстъпка.

Виталий Адамков, командир на пехотен взвод, преди да бъде преместен в кибервойната след раняване от шрапнел, харесва атмосферата.

„Гледаш създанията, не мислиш за войната“, каза Адамков, който беше там със съпругата и дъщеря си.

През февруари войник в отпуск дошъл в музея и прекарал три часа, взирайки се в един танк, според Назаров. Персоналът му осигурил стол и кафе и той си тръгнал щастлив и готов да се върне на фронта, каза Назаров.