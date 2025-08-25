Извънредната ситуация в Украйна далеч не е приключила

В навечерието на „Фиаското в Аляска“ – по-официално известно като срещата на Тръмп и Путин – единственият въпрос беше колко по-лошо ще бъде от очакваното. Знаеше се, че ще бъде зле, но също така знаеше, че нямаш представа колко зле, и че каквито и опити да направиш да предположиш колко зле, те неизбежно ще се окажат недостатъчни. Както съм писал и преди, Доналд Тръмп винаги надминава въображението, пише за The Globe and Mail колумнистът Андрю Койн.

Събитието изглеждаше обречено да не разочарова. Самият факт, че се срещна на американска земя с военен престъпник, отговорен за масови убийства и отвличания на деца, беше неприличен сам по себе си. В съчетание с ласкателните прояви на добре дошъл – самолетите, летящи над главите им, войниците, навеждащи се, за да разгънат червения килим, президентът на Съединените щати, треперещ от вълнение, докато го чакаше, усмивките, ръкостисканията, интимното пътуване с кола за двама – човек имаше всички основания да очаква най-лошото, или по-скоро да очаква колко по-лошо ще бъде от очакваното.

Така че, когато двамата мъже излязоха от разговора си, Путин усмихнат и срамежлив, а Тръмп изтощен, само за да обявят, че не са успели да постигнат споразумение, човек почувства лека вълна от непознато чувство: надежда. Може би в крайна сметка срещата ще се окаже просто неудобство и позор, а не пълна геополитическа катастрофа. Може би Тръмп е предложил на Путин луната и звездите, но се е сблъскал с исканията на Путин за луната, звездите и ключовете от Форт Нокс. Може би светът все още може да бъде спасен от прекомерната непреклонност на Путин.

Колко наивни бяхме. Не беше изминал и ден, когато чрез неизбежните брифинги и публикации в социалните медии на Тръмп стана ясно, че двамата мъже всъщност са се споразумели по много въпроси. Тръмп поиска прекратяване на огъня в Украйна и заплаши със санкции и други „тежки последствия“, ако Путин не се съобрази; излизайки от срещата, не само че не се споменаваше нищо за санкции, но Тръмп по чудо се беше превърнал в привърженик на Путин.

Путин наистина не отстъпи нито сантиметър по нито един въпрос: нито сантиметър по въпроса за територията (руската идея за „размяна на територии“ е да запази всички украински територии, които контролира в момента, в замяна на запазване на част от териториите, които не контролира); нито сантиметър по „коренните причини“ за конфликта (накратко казано, независимостта на Украйна); нито сантиметър по „гаранциите за сигурност“ за Украйна (Русия предлага, че може да се съгласи да предостави такива гаранции, стига да има право на вето върху всеки друг, който го направи) или членството в НАТО или останалото.

Единствената причина, поради която някой дори за миг си е представил, че той би могъл да има такива намерения, е, че главният преговарящ на Тръмп, безкрайно невеж магнат в областта на недвижимите имоти като самия него, на име Стив Уиткоф, в бързите преговори, предшестващи срещата на върха, е разбрал погрешно Путин по няколко въпроса. Като е повярвал, че той е предложил да се оттегли от определени територии, докато всъщност той е предложил Украйна да го направи. (Объркването на г-н Уиткоф е може би разбираемо, тъй като той е използвал преводач, предоставен от г-н Путин).

Което би било достатъчно депресиращо, ако Тръмп в публичните си изявления след срещата на върха и в телефонните разговори с европейските лидери не беше възприел позицията на Путин по всички въпроси. Тръмп винаги е възприемал позицията на Путин, но имаше този кратък период, в онези блажени дни преди срещата на върха, когато изглеждаше, че Тръмп е имал известни подозрения, че Путин може би не е напълно честен с него.

Но ето го сега, уверяващ слушателите си, че Путин иска мир, че всичко, което иска, е малко повече земя – за какво ли не е достатъчна Русия, освен земя – в замяна на което е готов да гарантира, че няма да вземе повече. Той дори е готов да приеме закон в този смисъл! Не, единствената пречка за мира беше този невъзможен човек, Володимир Зеленски, който имаше дързостта да „започне война“ (Украйна не започна войната) с държава, „10 пъти по-голяма от нея“ (населението на Русия е около три и половина пъти повече от това на Украйна).

С предстоящата среща на върха между Тръмп и Зеленски в следващите дни, съществуваше тревожната перспектива за формиране на руско-американска ос, която да отправи поредица от невъзможни искания, на които изолираният Зеленски ще бъде принуден да се съгласи, или ще бъде обвинен за продължаването на войната. Тръмп изглеждаше обсебен от идеята, че мирно споразумение, при каквито и да са условията, ще му донесе Нобелова награда за мир – чест, която го е запленила до такава степен, че според някои информации той изненадващо се е обадил на норвежкия министър на финансите, за да проучи шансовете си.

Оттук и вторият голям провал на седмицата: паническото събиране на европейските лидери, когато осъзнаха колко зле са се развили нещата в Аляска, за да придружат Зеленски на срещата му с Тръмп – сцена, която би била изключена от опера буфа като прекалено неправдоподобна.

Всъщност, бих заложил, че в историята на света никога не е имало нещо подобно. Разберете какво е било заложено. Държавните глави на пет европейски държави, плюс генералният секретар на НАТО и председателят на Европейската комисия, сметнаха за наложително да се качат на самолет в последния момент и да прекосят океана в отчаян опит да попречат на президента на Съединените щати да направи нещо безумно – като да обедини сили с Русия срещу Украйна – което не само би обрекло Украйна на вечен ад под руска окупация, но и би вкарало останалата част от континента в война с Русия. Това не беше среща на върха. Беше интервенция. Спешна интервенция, с куклени герои и психотропни лекарства.

Преувеличавам, но само малко. Помислете какво може да е довело европейците до такова възбудено състояние. Има три възможни обяснения за това, че Тръмп изглежда е бил пленен от Путин. Първото е, че той просто е бил манипулиран от него, отново и отново – дали защото изпитва някаква необяснима симпатия към него, или защото Путин умело използва ласкателствата, за да залее гнойните рани на егото на Тръмп, или защото Тръмп е особено податлив на простичките, левичарски аргументи от типа „ако се замислиш, Западът всъщност е лошият“ аргументи, любими на вашия съквартирант от първата година, който пуши марихуана. Повечето хора израстват от такива неща, с изключение на няколко „реалисти“ в областта на външната политика и превзетите контраристи; за Тръмп, който никога не е чел нищо, всичко това е ново.

Втората е, че Путин има нещо срещу него. Това е не по-малко тревожно и не по-малко вероятно. Дългогодишното и близко приятелство на Тръмп с Джефри Епщайн вече е обществено достояние; съдържанието на досиетата на Епщайн не е, но ако някой е имал достъп до тях, може да се заложи, че това са руснаците. Трябва много, за да се засрами шесткратно фалирал осъден престъпник, осъден изнасилвач, самопризнат сериен сексуален хищник, но явно педофилията – или каквото и да е друго, което г-н Тръмп изглежда толкова отчаян да скрие – може би е пределът.

Третото, може би най-простото обяснение е, че Тръмп просто е съгласен с него. Путин е диктатор. Тръмп би искал да бъде такъв. Теорията на Путин за външните отношения е, че „силните правят каквото могат, а слабите страдат, както трябва“. Това е теорията на Тръмп за всичко.

Всички тези обяснения са правдоподобни. Всяко едно от тях, ако е вярно, би означавало катастрофа. И трябва да е едно от тях. Каквото и да обяснява поведението на Тръмп, каквито и да са описанията за него – злонамерен градинар, кретенски манчжурски кандидат, с интелектуалните и емоционални реакции на дете и апетитите и морала на гангстер – лидерите на голяма част от демократичния свят се почувстваха длъжни да се втурнат масово в Белия дом, за да го депрограмират или поне да го разсеят.

Оттук и странното публично представление, досега ограничено до заседанията на кабинета на Тръмп, в което участниците се състезаваха да ласкаят Тръмп с най-цветисти изрази. Не мога да си представя, че някой от тях се е наслаждавал на това, но ако това е необходимо, за да го държи далеч от приборите, нека да е така.

Така че: непосредствената катастрофа е предотвратена. Но това съвсем не означава, че кризата е отминала – не докато Тръмп е на сцената. Защото Тръмп е извънредната ситуация. Всичко останало, свързано с войната, е затънало в застой. Дивата карта е Тръмп.

Путин е забележително последователен. Той няма да „спре убийствата“. Убийствата са част от войната и г-н Путин няма да спре войната, докато, както казва Гари Каспаров, не бъде спрян.

Той няма да се срещне с Зеленски: това би означавало да му даде легитимност, каквато Тръмп даде на Путин, а съвестта му, за разлика от тази на Тръмп, не би му позволила. Предложението от Кремъл да се срещнат в Москва трябва да се разглежда в тази светлина.

Той няма да подпише никакви значими гаранции за сигурност. Не че му е предложена такава. Популярната в някои кръгове идея за гаранция „подобна на член 5“ само провокира въпроса: ако наистина сте готови да предложите на Украйна гаранция, равностойна на тази, предоставена в хартата на НАТО, защо просто не я приемете в НАТО? От което г-н Путин може да извлече съответните заключения.

И така стигаме до въпроса за територията. Модно е да се казва, почти като следствие, че Украйна разбира се ще трябва да отстъпи територия в всяко мирно споразумение. Може би не територията, която контролира в момента, но поне територията, която Русия й е отнела с незаконната си война за завоевание. Или, както го изрази посланикът на Тръмп в НАТО, територията, която е „спечелила“.

Дори хора, които твърдят, че презират Тръмп, казват подобни неща. Мисля, че целта е да се предаде прагматично усещане за възможното, решимост да се види светът такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто бихме искали да бъде. Но, разбира се, това е точно толкова фантазия, колкото и алтернативата, която предполага.

Да оставим настрана последствията за жителите на „земята“, която е била толкова леко прехвърлена – последствия, които не са били предвидени или предсказани, а са преживени под руската окупация до днес: убийства, изтезания, затваряне, изнасилвания, отвличане на деца и т.н. Да оставим настрана по-широките последствия за Украйна и света от толкова очевидното възнаграждаване на военната агресия.

Остави настрана основното предположение: че Русия не може да бъде изгонена от тези територии, дори когато силите ѝ се изчерпват и икономиката ѝ се срива – или как това може да се ускори, ако Западът някога реши сериозно да предостави оръжие на Украйна и да наложи санкции на Русия.

Не, просто помисли за условието, на което се основава тази капитулация на територии: тези невероятни гаранции за сигурност. Тези, които САЩ иска да прехвърли на Европа, които Европа иска да прехвърли на американците, които Русия предлага да вземе от ръцете и на едните, и на другите.

Дори ако Украйна беше член на НАТО, честно казано, нейната сигурност би била далеч от гарантирана. Но на един съюз, който не може да се реши дори на това, воден от президент, който смята г-н Путин за свой най-добър приятел, не може да се има доверие, че ще направи нещо.

Не, единствената реална гаранция за сигурността на Украйна е украинската армия. Ако подкрепим и поддържаме тази армия, Украйна няма да има нужда да отстъпва никаква част от територията си на Русия. Ако не го направим, скоро ще открием, че не само Украйна прави такива отстъпки.