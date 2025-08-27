Бил Гейтс тихомълком спира да предоставя средства на фондация

Бил Гейтс тихомълком спря да предоставя средства от своята фондация на стойност 77 милиарда долара на група, която подкрепя социологически активни организации и кандидати на Демократическата партия.

Фондация “Гейтс” реши в края на юни да спре финансирането на безвъзмездни средства за организации с нестопанска цел, управлявани от Arabella Advisors, базирана във Вашингтон, окръг Колумбия, според вътрешно съобщение на фондацията, получено от New York Times.

Ръководители на фондацията, която като цяло подкрепя здравни инициативи по целия свят, заявиха, че няма да прави нови инвестиции с “свързани с Arabella организации“, няма да отпуска съществуващи безвъзмездни средства на консултантската фирма с цел печалба и дори ще се опита да “преследва ранни изходи“ от няколко дългосрочни инвестиции.

Според The Times, милиардерът е все по-загрижен за защитата на фондация “Гейтс“, тъй като президентът Доналд Тръмп заплашва филантропи с връзки с политиките на Демократическата партия и статута на освободени от данъци специфични организации с нестопанска цел.

Той вече е намалил акцента върху каузите за многообразие, равенство и приобщаване, за да изолира благотворителната си организация - и сега изглежда, че се опитва да се дистанцира от Arabella Advisors като част от усилията си да изолира фондацията.

Фондацията му беше един от най-ранните и най-големи поддръжници на Arabella, разпределяйки или обещавайки около 450 милиона долара за нейните фондове с нестопанска цел през последните 16 години.

След това фондовете финансират организации с нестопанска цел, активни в области като равенство между половете и образование, като им помагат да управляват своите бек-офис операции, като например ведомостите за заплати.

Средствата, които Arabella управлява, играят подобна роля за организациите с нестопанска цел, които функционално имат политическа цел чрез работа по гражданско участие, и администрират изрично политически фондове, като тези, които даряват на демократически супер PACs.

Един от най-големите фондове, New Venture Fund, дори е дарил пари на друга управлявана от Arabella група, наречена Sixteen Thirty Fund, която е дарила 97 милиона долара на супер PACs, които се стремят да изберат демократи и да победят републиканците от 2016 г. насам.

Но ръководителите на Arabella твърдят, че критиците ѝ значително преувеличават политическото ѝ влияние, като главният директор по маркетинг и комуникациите Меган Картие казва, че “Arabella просто “предоставя оперативна подкрепа на стотици филантропски клиенти, търсещи социална промяна“.

“Нямаме дарители, не отпускаме грантове, нито участваме в политическа дейност“, обясни тя.

Лий Боднър, президент на New Venture Fund, добави, че “грантовете му са ограничени само за безпартийни цели“.

Той каза пред The Times, че парите от фондация “Гейтс“ са представлявали само два процента от финансирането ѝ миналата година. “Гейтс е важен партньор от самото начало на фонда „Нов рисков капитал“ и ние продължаваме да работим с тях и днес“, каза Боднър и добави: “Днес нашата работа продължава да се разширява по различни начини и нашите партньори признават, че висококачествената работа, която вършим, е по-важна от всякога.“

Фондация “Гейтс“ наскоро отпусна грант на New Venture Fund през ноември - 41 милиона долара за период от около пет години в подкрепа на здравето на жените по света.

Докато фондацията сега се стреми да си възстанови средствата, някои организации с нестопанска цел, които работят с Arabella, се опитват да се дистанцират от фирмата, за да запазят отношенията си с фондация “Гейтс“.

Други вече търсеха начини да разчитат по-малко на услугите на Arabella преди обявяването на фондация “Гейтс“, от страх, че Тръмп може да замрази активите им или да нареди разследване на дейността им.

Съобщава се, че тези разговори са ускорили решението на Гейтс да прекрати връзките си с консултантската фирма. Няколко други групи също предприеха стъпки това лято, за да напуснат New Venture Funds и да намерят нов финансов спонсор.