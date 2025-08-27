IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нови експлозии на пристанището в Хамбург след пожар, бушувал 40 часа

Пострадали са шестима души

27.08.2025 | 16:26 ч. Обновена: 27.08.2025 | 17:18 ч. 8
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Нови експлозии бяха регистрирани на пристанището в Хамбург, след като вчера беше потушен бушувалият повече от 40 часа пожар, предаде ДПА.

Експлозиите са регистрирани около 4 часа сутринта (5 часа бълг. време). Няма пострадали, но два контейнера са пламнали и е било необходимо да бъдат потушени от безопасно разстояние с помощта на водни оръдия, съобщи днес говорител на противопожарната служба в северния германски Хамбург.

От пожарната служба поставиха водни завеси между контейнерите, за да предотвратят разпространението на пожара. Около 30 пожарникари все още бяха на служба в тази сутрин, като претърсваха мястото за жарава и отваряха контейнери, за да потушат пожара в тях. Едва след това може да започне разследването на причината за пожара, заявиха властите, като се очаква възстановителните работи да отнемат цял ден.

Големият пожар в едно от най-натоварените пристанища в Европа беше първоначално овладян вчера сутринта.

Шестима души бяха ранени при пожара, който избухна в понеделник следобед в квартал Федел, югоизточно от центъра на града. Една жена, за която първоначално се смяташе, че е критично ранена, вече е извън опасност, съобщиха от полицията. (БТА)

пристанище Хамбург пожар
