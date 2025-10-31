За датската армия заплахата за Гренландия не е Тръмп, а Русия

Редник Мадс Хансен признава, че може да е самотно, заобиколено само от планини, плаващи ледове и необятно полярно море. Един от тримата датски войници, постоянно разположени в бивш минен пост, наречен Местерсвиг, на пустия бряг на източна Гренландия. Неговата роля включва кърпене на покриви, откъснати от бури, разчистване на преспи с височина един метър, обучение на кучета за впряг за следващия им патрул или зашиване след бой, пише Bloomberg.

Хансен и колегите му се запознават с друг аспект от живота на войника в Арктика: станцията, заедно с голяма част от източния фланг на Гренландия, ще играе по-голяма роля, подкрепяйки разширено военно присъствие като част от по-широко отбранително изграждане, насочено срещу Русия.

Датските разузнавателни служби промениха тона си през последната година, предупреждавайки, че рискът от ескалация между НАТО и Москва в Арктика е по-висок от всякога, като очертаха подробно какви са руските ядрени подводници и други възможности „в случай на война“.

На 10 октомври правителството в Копенхаген стартира втори арктически военен пакет, включващ инвестиции в допълнителни капацитети за отбрана в морето в Гренландия, с морски патрулни самолети за наблюдение и борба с подводници, повече арктически кораби и ледоразбивачи.

„Разглеждаме бъдещ сценарий на заплаха, с който трябва да се справим“, каза Сорен Андерсен, ръководител на Съвместното арктическо командване в Гренландия, в интервю в Нуук, столицата на острова.

Тактиките и оборудването на Русия в Украйна, нарастващото ѝ сътрудничество с Китай в Беринговия проток, промените в активността край Норвегия и постоянното предизвикателство от страна на скритата флотилия засилват опасенията му за надвиснала заплаха, с която Дания и нейните съюзници трябва да се подготвят да се изправят.

Следователно, през септември Дания проведе най-големите си учения в Гренландия досега. Докато предишните учения бяха фокусирани върху спасителни мисии и граждански задачи, настоящите бяха посветени на подготовката за война.

Гренландия, датска колония в продължение на повече от 200 години, днес е полуавтономна част от кралството, с местно правителство, което контролира повечето вътрешни въпроси. Външната политика и политиката за сигурност обаче остават в ръцете на Копенхаген и на практика голяма част от нея се изпълнява от генерал-майор Андерсен, който ръководи военното присъствие на Дания на територията на Гренландия.

Той описва Русия като „регионална суперсила в Арктика“, като Москва е изградила своите бази и е разгърнала офанзивни способности през последните десетилетия. Силите на президента Владимир Путин са напълно заети в Украйна засега, но Андерсен очаква Москва да пренасочи ресурсите на север и да пренасочи нови оръжейни технологии за региона, след като войната приключи. Датските разузнавателни служби също предупредиха, че в този случай Русия би могла да „представлява пряка заплаха за НАТО“.

Това е обвинение, на което Москва се присмя. Путин се обърна към разпространението на западните предупреждения относно намеренията на Русия на 2 октомври в дискусионния клуб „Валдай“, като ги отхвърли като „глупости“ и обвини европейските лидери, че разпалват „истерия“.

И все пак не може да се отрече, че Русия разширява арсенала си. През юли Путин похвали добавянето на девет подводници към флота за шест години, като през следващите години ще бъдат доставени още четири ядрени подводници от най-ново поколение клас „Борей-А“, въоръжени с „най-съвременно оръжие“.

„Борей“, кръстен на гръцкия бог на северния вятър, Борей, е построен в корабостроителницата „Севмаш“ близо до Архангел, от другата страна на Бяло море до полуостров Кола, дом на северния флот на Русия и ключов за нейното арктическо присъствие.

Защитата на Арктика „е от решаващо значение за нашата сигурност“, заяви генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор Марк Рюте на 13 октомври. Неотдавнашните инциденти с дронове на датска земя, които официални лица свързват с Русия, допълнително подчертават как скандинавската държава Дания, силен поддръжник на Украйна, самата тя е мишена, с последици за цялата ѝ територия.

За президента на САЩ Доналд Тръмп островът е толкова жизненоважен за сигурността на САЩ, че той предложи да поеме контрола над него, разочарован от това, което той вижда като хроничния недостиг на инвестиции от страна на Дания. Докато европейските лидери се обединиха зад Копенхаген, забележките на Тръмп накараха Дания, Гренландия и НАТО да осъзнаят факта, че регионът изисква много по-голямо внимание - и ресурси. Въпреки това, датски военни представители казват, че сътрудничеството в областта на отбраната със САЩ в Гренландия остава силно и не се е променило, откакто Тръмп встъпи в длъжност.

„Знаем, че вниманието е засилено върху нас и Арктика и това ни задължава да направим повече“, заяви в началото на октомври премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

В деня след като Тръмп възобнови разговорите за закупуване на Гренландия през декември, датското правителство предложи повече разходи за отбрана в Арктика, като оттогава законодателите се съгласиха да инвестират допълнителни 42 милиарда крони (6,5 милиарда долара) във военните дейности в региона. Географският фокус също се измести на изток, към разширяване на специалните части, патрулиращи североизточната част на острова, създаване на станция за ядрен мониторинг и радар за въздушно предупреждение в Източна Гренландия и финансиране на нови дронове за наблюдение.

Дания се присъедини към Франция, Германия, Швеция и Норвегия в ученията, отработващи отбраната на северния фланг на НАТО. Край Нуук в южна Гренландия хеликоптери прелитаха над главите им, докато датски войници и кучета в специални хамути се плъзгаха по въжета върху палубата на фрегата, превзета от мними противници при симулирано отвличане в морето. Скоро след това подкрепления пристигнаха с лодки и врагът беше покорен.

Дни по-късно, в планините около Кангерлусуак, звукът от стрелба отекваше от склоновете, докато френска и датска пехота репетираха директни сблъсъци, а F-16 рееха във въздуха, упражнявайки се в презареждане с гориво във въздуха. В същия неравен терен шведски и норвежки части на местната гвардия тренираха за отбраната на летището, изпращайки дронове напред, за да разузнаят района, преди да настъпят.

Гренландия исторически е била важен военен пост по време на конфликти. По време на Втората световна война САЩ създават бази и метеорологични станции, които се оказват жизненоважни за съюзническите операции, а по време на Студената война разширяват присъствието си до повече от дузина инсталации. Питуфик на северозапад е бил дом на 15 000 войници, заедно с бомбардировачи с голям обсег и системи за ранно предупреждение. Днес там работят по-малко от 200 души персонал, но остава стратегическа изгодна точка за откриване на изстрелвания на ракети.

Гренландия има население от едва 57 000 души, разпръснато върху сушата, повече от три пъти по-голяма от Тексас, като 80% от острова е под лед и няма пътища, свързващи селищата му. Разположението му между Северна Америка и Европа го прави незаменим за сигурността на Запада.

В Северния ледовит океан руските ядрени подводници могат да се крият под леда, способни в случай на война да изстрелват ракети по цели в Северна Америка и Европа. Ако се промъкнат незабелязано през тесния морски коридор между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство – известен като пропастта GIUK – те могат да пренесат ядрени ракети в Северния Атлантик, където би било почти невъзможно да бъдат проследени.

Руско нахлуване се смята за малко вероятно, но военните оценяват, че Москва може да се опита да блокира използването на Гренландия от съюзниците, като атакува обекти, които са от решаващо значение за НАТО. Питуфик е особено уязвим, докато датското летище в Кангерлусуак, критичната енергийна инфраструктура и дори цивилното население и правителството в Нуук са „очевидни цели“, според Андерсен.

Защитата на остров с размерите на Гренландия в такъв климат е свързана с уникални предизвикателства. Освен времето, стотици хиляди квадратни мили са само сняг, лед и планини, недостъпни за превозни средства.

„Средата е сурова“, каза Лаура Сваан Вреде, началник на шведската вътрешна гвардия, по време на учение в Кангерлусуак. Шведите са запознати със севера, но мащабът и оскъдната инфраструктура на Гренландия правят операциите особено сложни. „Има много неща, които можем да научим“, каза Вреде. С излизането на Арктика на преден план „е важно да се практикува колкото е възможно повече“.

Разширеното военно присъствие означава, че местните жители в Гренландия също трябва да се приспособят към новата реалност.

Това може да бъде дразнещо. Някои гренландци казват, че подкопава желанието им за по-голяма автономия. За други това съживява болезнени спомени, включително за инуитските семейства, разселени, за да направят място за Питуфик през 50-те години на миналия век, и катастрофата на B-52 през 1968 г., която разпръсна радиоактивни отпадъци.

Повечето гренландци подкрепят идеята за острова си като зона с „ниско напрежение“ – визия, предложена за първи път от съветския лидер Михаил Горбачов, който призова Арктическият регион да бъде пространство за научно сътрудничество и намаляване на военната конфронтация. Според Вивиан Моцфелд, която отговаря за външната политика в правителството на Гренландия, днешната геополитическа ситуация изисква „нови позиции“.

„Ниското напрежение всъщност изисква военно натрупване“, каза Моцфелдт, докато наблюдаваше ученията на датска фрегата.

Агресивната реторика и подход на Тръмп към Гренландия оставиха много жители неспокойни. САЩ, забележително е, че не участваха в ученията на НАТО през септември.

Но датските военни също трябва да действат внимателно. Затова те информират общностите преди ученията и позволяват на обществеността да разглежда корабите си. Ученията са планирани така, че да се избегне безпокойството на мускусни бикове и северни елени по време на периода на отелване; полетите се пренасочват, за да не се плашат животните, на които ловците разчитат. Дори разбиването на леда изисква координация с местните власти, за да се избегне залавянето на ловци на тюлени върху морския лед.

Самите гренландци продължават да участват само незначително в защитата на острова си. Много малко от тях служат във въоръжените сили на Дания, празнина, която Копенхаген се опитва да затвори с плановете си да създаде постоянно гренландско подразделение под Арктическото командване в Нуук. Обмисля се и създаването на ново подразделение от „гренландски рейнджъри“, които могат да изпълняват задачи в отдалечени и изолирани крайбрежни райони. Миналата година въоръжените сили стартираха шестмесечна програма за основно арктическо обучение, в която новобранците се обучават на умения като боравене с оръжие, оцеляване и спасителна подкрепа. Популярността ѝ беше такава, че броят на участниците вече беше разширен.

НАТО обаче все още изостава значително от Русия по отношение на арктическото оборудване. В допълнение към подводните си способности, Москва управлява най-големия в света флот от ледоразбивачи, може да разполага бригади, закалени в Арктика, и е построила или модернизирала десетки бази по северното си крайбрежие, оборудвани с летища, радарни станции и системи за противовъздушна отбрана.

Дания, за разлика от нея, е изправена пред критики за остарели радари и стареещи патрулни кораби. Фрегатата „Нилс Юел“ е посетила Южна Гренландия това лято, но не е построена за зимни ледове. Проектирането и изграждането на планираните нови кораби, способни да плават в Арктика, ще отнеме години. Поръчаните дронове за наблюдение с голям обсег не се очакват до 2028 г.

Военната инфраструктура на Гренландия е концентрирана на западното крайбрежие, където по-мекият климат, по-голямото население и по-лесният достъп до Северна Америка я правят естествено място за бази по време на Студената война.

При толкова суровите условия на изток, по-голямата част от военните операции се извършват от датските кучешки впрягове, патрула „Сириус“, елитно подразделение за специални сили, създадено по време на Втората световна война. Екипи от двама души и техните кучета покриват хиляди мили територия, която иначе би била недостъпна, наблюдават чуждестранна дейност, извършват спасителни операции и отстояват суверенитета на Дания. Патрулът вече ще бъде разширен и се създава специализирано арктическо подразделение за бързо разполагане, което да осигури допълнителен капацитет за първа реакция.