Емблематичният Range Rover на покойната Елизабет II беше продаден за рекордна сума

Емблематичен Range Rover, собственост на покойната кралица Елизабет II, беше закупен за 175 500 паунда - 20 пъти над балансовата му стойност и рекорд за модела. Експерти предполагаха, че 4,2-литровият L322 ще достигне цена от 70 000 паунда, пише "The Sun".

За сравнение, идентични Range Rover-и от 2006 г. с по-нисък пробег, се продават на пазара за 9 000 – 16 000. Цената обаче скочи заради ожесточено наддаване между двама колекционери единият от Карибите, а другият от Япония. В крайна сметка автомобилът бе спечелен от купувач от Карибите.

Автомобилът е доставен нов на кралица Елизабет II през 2006 г. и е бил част от кралския автопарк в продължение на две години, преди да бъде освободен от официална употреба през 2008 г.

Аукционната къща определи продажбата като “голяма чест и привилегия“, подчертавайки уникалната история и произхода на автомобила.

“Превозни средства с такъв изискан произход рядко се появяват на пазара, което прави тази възможност изключителна както за колекционери, така и за ентусиасти”, споделят от аукционната къща.

Land Rover, сега Jaguar Land Rover, притежава кралски сертификати от 1951 г.

Кралицата и съпругът ѝ принц Филип са ги използвали за множество ангажименти. Принц Филип дори е проектирал по поръчка версия, която да носи ковчега му през 2021 г.