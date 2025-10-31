Дянков: Увеличаването на осигуровките е най-лошият вариант

„Бюджетът още го няма и има две причини според мен. Първата е много широката коалиция – в ляво БСП в последния момент предлага ред промени в данъците и в начина, по който се управлява бюджета. От дясно ИТН се опитва задкулисно да държи дясна дисциплина. В центъра ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ искат да покажат социален бюджет", коментира пред bTV бившият финансов министър Симеон Дянков.

„Управляващите правят големи пакости, защото вместо да кажат, че ще има голям дефицит. Мисля, че няма наивник в България, който да смята за тази и следващата година бюджетите ще са на 3% дефицит. Ще се използват какви ли не хватки, за да се крие реалният дефицит“, каза Дянков.

Според него вдигането на социалните осигуровки е най-лошият възможен вариант за вдигане на данъците, защото пряко удря работещите в частния сектор.

По думите му това ще направи още по-голямо неравенството между частния и държавния сектор.

„Около 600 000 души, които работят в различните държавни структури, не се плащат такива осигуровки. За работещите в частния сектор – те ще плащат още повече, за да имаме повече „чантаджии“, заяви Дянков.

„Работодателите са прави, че реално с 10% се увеличават осигуровките, които между работещия и работодателя се разделят 40% на 60%. Има много изследвания, които показват, че 1 процентен пункт увеличаване води около 30 000 работни места в реалния частен сектор, които се губят веднага. А 2 процентни пункта значи, че 60 000 работни места ще се загубят“, обясни Дянков.

„Логиката е, че като си работодател и трябва да плащаш 60% от това увеличаване, ако си голяма фирма, може да си го позволиш. Но ако си по-малка или средна, тогава или съкращаваш работниците, или започваме да им плащаме под масата“, поясни бившият финансов министър.