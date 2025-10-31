Ердоган към Мерц: Германия не вижда ли израелски геноцид в Газа?

Турският президент Тайип Ердоган критикува Германия за това, което той нарича игнориране на израелския „геноцид” и атаките в Газа, по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Откритото публично напрежение между съюзниците от НАТО се прояви по време на първото посещение на Мерц в Турция след встъпването му в длъжност, пише Ройтерс.

Мерц заяви, че правителството му е подкрепило Израел след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. и че според него Израел е упражнил правото си на самоотбрана.

„Би било необходимо само едно решение, за да се избегнат безброй ненужни жертви. Хамас трябваше да освободи заложниците по-рано и да сложи оръжията“, каза той, добавяйки, че се надява войната да приключи с посредничеството на САЩ и подкрепата на Турция за споразумението за прекратяване на огъня.

Ердоган, един от най-острите критици на израелското нападение над Газа и ключова фигура в преговорите за примирие, заяви, че не може да се съгласи с Мерц.

„Хамас" няма бомби (или) ядрени оръжия, но Израел разполага с всички тези оръжия и ги използва, за да нанесе удари по Газа, например с тези бомби отново снощи“, каза Ердоган. „Вие, като Германия, не виждате ли това? Вие, като Германия, не следите ли това? Освен че напада Газа, Израел винаги се е стремил да я потисне чрез глад и геноцид."

Разследване на ООН установи, че Израел е извършил геноцид в Газа, като аргументира, че убийствата, обсадата и разрушенията са били извършени с намерението да се унищожи палестинският живот в анклава. Множество израелски и международни правозащитни групи стигнаха до същото заключение.

Израел отхвърля обвиненията в геноцид като политически мотивирани и твърди, че военната му кампания е насочена срещу Хамас, а не срещу цивилното население на Газа. Той твърди, че предприема мерки за минимизиране на вредите за цивилните.

Мерц критикува действията на Израел в Газа и тази година Германия спря военния износ за там, позовавайки се на влошаващата се хуманитарна ситуация.

Той обаче не подкрепи обвиненията в геноцид, като заяви, че критиката към Израел не трябва да се превръща в претекст за антисемитизъм.

Ердоган заяви, че все още вярва, че Германия и Турция могат да си сътрудничат за прекратяване на глада, като осигурят доставката на помощи за Газа.

Той също така посочи потенциала на съюзниците от НАТО да се фокусират върху съвместни проекти в отбранителната промишленост и повтори желанието на Анкара да се присъедини към Европейския съюз.

Мерц заяви, че вижда Турция като близък партньор на ЕС и че иска да развива двустранни икономически отношения, включително в транспортния сектор и миграцията.