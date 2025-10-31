"Величие" отговори на МЕЧ: Разходите по кампании и субсидии са отчетени

Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени и подлежат на пълен финансов контрол, заявиха от „Величие“ в отговор на лидера на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев, който вчера обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс, както и със незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на субсидията на партията.

„Ще публикуваме всеки документ, ако се наложи, но няма да позволим измислени обвинения да заменят дебата за политики“, се казва в позицията на „Величие“.

„Няма да се поддадем на изнудване, на шантаж и на натиск от структури, които пазят властта си чрез страх и манипулации. Нашата борба не е срещу отделни личности, а срещу системата, която ги произвежда“, категоричен е лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.

От партията обявяват, че осъждат опитите за политическо изнудване и манипулация, организирани от лица, свързани с партия МЕЧ и нейния представител Радостин Василев.

В съобщението на „Величие“ се цитира и изявление на Ивелин Михайлов, че е имало предложение от страна на председателите на ГЕРБ – Бойко Борисов, и „ДПС-Ново начало“ – Делян Пеевски, формацията му да заеме мястото на „Има такъв народ“ (ИТН) в управляващата коалиция. „Този път не бяха предложени пари - имаше само заплахи“, заяви Михайлов.

„Казаха ми в прав текст: „Знаем кой държи съда и прокуратурата“. Те не търсят справедливост - те създават шум, инсинуации и арести, за да смачкат политически опоненти“, посочи още Михайлов.

Той определи последвалото изявление на Радостин Василев като част от сценария: „Вместо реални факти, бяха представени човешки отношения и социални казуси като „престъпления“. Това е театър, който цели дискредитация, а не справедливост“.