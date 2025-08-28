Германия издаде заповед за арест на шестима украинци за саботажа на "Северен поток"

Германските власти са издали заповеди за арест на всички заподозрени в саботажа на газопроводите "Северен поток“ през 2022 г. Всички те са украински граждани. Това се посочва в разследване на ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit.

Германското разследване смята, че е идентифицирано всички извършители участвали в атаката, по-точно - седем души.

Сред тях са четирима водолази, лицето, отговорно за експлозивите, капитанът и координаторът (Сергей Кузнецов, арестуван в Италия, който очаква съдебно решение за екстрадиция в Германия).

Според германските медии сред участниците в операцията е инструкторът по гмуркане Володимир С. Той е бил в Полша, където е управлявал компания, но след германската заповед за арест е напуснал страната.

Той е избягал от разследването в кола на украинско военно аташе, пишат медиите.

Германските медии посочват като друг участник в групата и 53-годишният войник Всеволод К., за когото се е смятали, че е загинал в бой в Източна Украйна в края на декември 2024 г.

Друг заподозрян е Евгений У., за когото се твърди, че е отговорен за експлозивите.

Журналистите са получили информация и за имената на професионалния шофьор Валерия Т. и капитана Юрий Т.

Според водолазното училище, където работи Валерия, тя е рекордьорката на Украйна по дълбоководно гмуркане сред жените в специализирана дисциплина - 104 метра. За сравнение: тръбопроводите "Северен поток“ се намират на дълбочина приблизително 80 метра.

Екипажът на яхтата "Андромеда“, която групата е използвала за извършване на саботажа, е включвал шкипера Юрий Т. от Одеса. Той е опитен спортист, участвал в състезания по ветроходство по целия свят.

Разследващите са го идентифицирали чрез пръстови отпечатъци, открити на яхтата.

Според ARD, SZ и Zeit причина за наличието на отпечатъци в базата дани на последния е проблем при влизането му в Холандия, преди години.

Журналистите твърдят, че Юрий Т. има два фалшиви паспорта на имената "Михайло Попов“ и "Юрий Котенко“.

Според разследването на германските медии има признаци, че заподозрените са действали с подкрепата на украинските държавни власти. Германия обаче все още не е стигнала до окончателни заключения относно участието на Украйна. Киев отхвърля обвиненията за какъвто и да е принос спрямо атаката.