"Хамас" е нанесъл удар на въоръжена група, застрашаваща сигурността в Газа

Силите за сигурност на ислямисткото движение "Хамас" заявиха, че са нанесли "тежък удар" в южната част на ивицата Газа на въоръжена групировка, застрашаваща сигурността в палестинската територия, предаде Франс прес.

"Силите за възпиране" – структура за сигурност, създадена наскоро от "Хамас", заяви, че "рано сутринта днес в ивицата Газа" е атакувала въоръжената групировка на Ясер Абу Шабаб, който "се опита да дестабилизира вътрешната сигурност и извършваше подозрителни, нелегални действия".

В изявлението се добавя, че "операцията е довела до ареста на няколко членове на въоръжената групировка и до конфискуване на военно оборудване и инструменти, използвани в техните подривни дейности, след внимателно наблюдение на тяхното движение през последните няколко дни".

Според израелски и палестински медии, въоръжената групировка, наречена "Народни сили", съставена от членове на бедуинското племе, водено от Ясер Абу Шабаб, действа в южния регион, но размерът и арсеналът ѝ са неизвестни.

През юни израелските власти признаха, че подкрепят и въоръжават палестински кланове, които се противопоставят на "Хамас", без директно да назоват групата, водена от Абу Шабаб.

Силите за сигурност на "Хамас" твърдят, че "непрекъснато атакуват скривалищата на онези, които заплашват сигурността на обществото или приютяват престъпници".

Вътрешните палестински сблъсъци избухнаха в началото на миналата седмица в квартал Шуджая на град Газа между силите на "Хамас" и въоръжени групировки, включително тази на Ясер Абу Шабаб.

Миналата седмица телевизионният канал на "Хамас" излъчи видео, показващо екзекуцията на осем мъже, "сътрудници" на Израел. Екзекуцията беше извършена насред улица в град Газа след изтеглянето на израелската армия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който инициира плана за прекратяване на двегодишната война между Израел и "Хамас", предупреди групировката да спре да убива хора в Газа, пише БТА.