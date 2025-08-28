IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е обвинен в малтретиране на животни, изкъпал кучето си на автомивка

Сапунисал го с активна пяна за коли и го изплакнал с маркуч

28.08.2025 | 09:20 ч. Обновена: 28.08.2025 | 10:06 ч. 12
Снимка Пиксабей

Италианските власти обвиниха 57-годишен мъж за малтретиране на животни, след като изкъпал кучето си на автомивка.

Ежедневникът "Ла Стампа" и регионални за област Пиемонт електронни издания съобщиха за идиотското решение на стопанин от град Биела да се погрижи за домашния си любимец по този начин.

Буден гражданин заснел станалото и предал видеозаписа си на карабинерите. Изображенията показват как вързано малко куче първо го сапунисват с активна пяна за автомобили и след това го изплакват с маркуч под високо налягане. Практика, която представлява жестоко и неприемливо отношение към животно.

Извършителят на деянието е бил бързо идентифициран. Кучето, снабдено със стандартен микрочип, било прегледано от ветеринар "и за щастие се оказа, че е в добро здраве", уточнява електронното издание "Il Biellese". На мъжа са повдигнати обвинения по Наказателния кодекс за малтретиране и изоставяне на животни. /БНР

