Умира ли Дунав: Реката пресъхва, пълна е с тонове мъртва риба, а лодки засядат в калта

Най-сериозно е положението в делтата на реката

29.08.2025 | 09:30 ч.
Някога лабиринт от канали и води, пълни с риба, делтата на Дунав е изправена пред най-тежката си екологична криза от 20 години насам. Поради сушата нивото на реката е спаднало тревожно, оставяйки след себе си десетки пресъхнали езера и дерета, съобщава румънската медия Știrile ProTV.

Местните жители едва успяват да извадят лодки, заровени в калта, а на брега лежат пасажи от мъртви риби.

Разимското езеро беше дълбоко почти три метра през пролетта. В рамките на три месеца сушата се виждаше на цели парчета. А там, където все още имаше вода, нивото беше толкова ниско, че лодките не можеха да излизат в морето, твърти медията.

"Много е сериозно положението, ловя риба от 24 години, никога не съм виждал нещо подобно, за първи път водите са толкова ниски", казват рибари.

Рибната популация, флората и фауната в района са силно засегнати. А прелетните птици са оставени без храна.

В миналото десетки лодки, пълни с туристи, са тръгвали оттук на екскурзии по дунавските канали, защото това е периодът, когато делтата предлага най-красивото природно зрелище. Сега лодките почти не отплават.

Пол Себе, предприемач: "Водата е много ниска, когато излизаме на канала, вдигаме двигателя, занимавам се с туризъм от пет години, но никога не съм имал толкова ниска вода."

Ситуацията е сериозна в цялата делта. Пристанищата и реките са пресъхнали на 60%. За да могат корабите да преминават през района, се извършват драгиращи дейности в окръг Констанца.

Адриан Майзел, представител на Администрацията по Долен Дунав: "Ние непрекъснато работим с колегите си от България, обръщаме внимание на хидрологичната обстановка и дълбочините."

В рамките на няколко дни дебитът на Дунав спадна тревожно, достигайки само 2150 кубически метра в секунда, което е половината от многогодишната средна стойност. /Фокус

