Обама с критика към Тръмп и Белия дом: Всички американци са изложени на риск

Барак Обама разкритикува настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му и предупреди за потенциалния му план да превземе Чикаго. Тръмп предложи да се изпратят въоръжени части от Националната гвардия в Ню Йорк и родния град на Обама Чикаго, за да се сложи край на необузданата престъпност.

Обама наруши мълчанието си, за да критикува своя президентски наследник, като същевременно отбеляза, че необузданата милитаризация на полицията от страна на Тръмп “излага на риск свободите на всички американци“.

“Това интервю, което е достъпно за слушане и като подкаст, предоставя полезен преглед на някои от опасните тенденции, които наблюдаваме през последните месеци по отношение на федерализацията и милитаризацията на функциите на щатската и местната полиция“, написа Обама в X и прикачи статия на New York Times от Езра Клайн, която подробно описва как градовете и щатите са започнали да милитаризират полицията си при управлението на Тръмп.

“Ерозията на основни принципи като справедливия процес и разширяващото се използване на нашите военни на вътрешна земя излага на риск свободите на всички американци и би трябвало да тревожи както демократите, така и републиканците.“

По-рано Тръмп заяви в платформата Truth Social, че губернаторът на Илинойс от Демократическата партия Джей Би Прицкер не е “способен“ да се справи с убийствата в Чикаго. Президентът предположи, че може да започне свои собствени репресии, подобни на тези, които се провеждат в момента във Вашингтон.

“Губернатор Прицкер е извършил 6 убийства в Чикаго този уикенд. 20 души са били простреляни. Но той не иска да ме помоли за помощ. Възможно ли е това?“ Хората отчаяно искат да спра престъпленията - нещо, което демократите не са способни да направят. Президент DJT.“, беше съобщението на републиканеца.

“Ще направим градовете си много, много безопасни”, каза миналата седмица Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Стигна се до там американският президент да нарече Прицкер “корумпиран“ и критикува кмета на града Брандън Джонсън като го нарече “некомпетентен“.

Заплахата на Тръмп да превземе Чикаго с Национални гвардейци предизвика възмущение от лидерите на демократите, включително Прицкер, който заяви, че ще се съпротивлява на Белия дом.

“Г-н президент, не идвайте в Чикаго. Не сте нито желани тук, нито необходими тук“, каза Прицкер в отговор на атаките на Тръмп.

Въоръженото превземане на столицата от администрацията на Тръмп е подпомогнато от шест различни щата, водени от Републиканската партия. Общо 2000 войници от Националната гвардия окупират града с пушки и пистолети.

Администрацията съобщава, че са извършени над 1000 ареста, откакто Тръмп федерализира града по-рано този месец.

Близо половината от всички арестувани са нелегални имигранти, които администрацията обеща да отстрани от страната, докато продължава усилията си за масово депортиране.