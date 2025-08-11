Тръмп премести портретите на Обама и Буш на скрито стълбище

Някога драматична черта на входа на Белия дом, официалният портрет на бившия президент Барак Обама е преместен на значително по-малко видно място, което подчертава дългогодишното напрежение между 44-ия и 47-ия президент.

Портрети на други неотдавнашни предшественици, с които президентът Доналд Тръмп има спорни отношения - президент Джордж У. Буш и баща му Джордж Х. У. Буш, също са преместени, съобщава CNN.

Тръмп е разпоредил на персонала да премести портрета на Обама на върха на Голямото стълбище, съобщиха двама източници, запознати с въпроса. Така портретът на първия чернокож президент на САЩ ще бъде скрит от погледа на хиляди посетители и туристи, които всеки ден правят обиколки в Белия дом.

Един от източниците добави, че портретите и на двамата Буш вече са в зоната на стълбището.

Многобройни източници твърдят, че президентът е пряко ангажиран с почти всичко, което се прави с естетиката на Белия дом, независимо дали е голямо или малко.

Портрета на Обама е окачен на върха на стълбището в ъгъла, на площадката на входа на частната резиденция. Тази зона е строго ограничена за членове на първото семейство, агенти на Тайните служби на САЩ и ограничен брой служители на Белия дом и резиденцията на изпълнителната власт. Тя е напълно недостъпна за всеки посетител, който се надява да види фотореалистичната картина на Робърт Маккърди на предходните президент, потвърди източник, запознат с въпроса.

Това не е първият път, когато портретът на Обама е преместен. През април портретът на Обама беше преместен от Голямото фоайе на Белия дом и заменен с картина, изобразяваща емблематична сцена, в която Тръмп оцелява след опит за покушение в Бътлър, Пенсилвания.

Протоколът и прецедентът на Белия дом изискват портретите на последните американски президенти да бъдат поставени на най-видното място, на входа на резиденцията на изпълнителната власт, видими за гостите по време на официални събития и посетителите на обиколки.

Маневрите с портрета са поредната обида на Тръмп към предполагаем политически съперник. Това се случва на фона на ескалацията на напрежението между Тръмп и Обама през последните месеци. Тръмп наскоро обвини Обама и членове на неговата администрация в държавна измяна по време на изборите през 2016 г., което предизвика рядко изявление от неговия предшественик, чийто офис нарече твърденията “скандални“, “странни“ и “слаб опит за разсейване“.

Главният прокурор на президента, Памела Бонди, впоследствие нареди на прокурорите да започнат разследване от голямото жури по твърденията, че висши служители на администрацията на Обама са фабрикували разузнавателна информация за намесата на Русия в изборите през 2016 г. Скандалът е известен и като “Русиягейт”.

Дългогодишно напрежение съществува и между Тръмп и семейство Буш. Буш-старши, който почина през 2018 г., нарече Тръмп “безсрамник“ в биография и гласува за Хилари Клинтън на изборите през 2016 г. Джордж У. Буш, когото Тръмп атакува, наричайки го “провален и скучен“ президент, и бившата първа дама Лора Буш присъстваха на встъпването в длъжност на президента през 2025 г., но не присъстваха на обяда след церемонията.

По време на първия си мандат Тръмп замени портретите на Бил Клинтън и Джордж У. Буш в Голямото фоайе, като вместо това избра да подчертае Уилям Маккинли и Теодор Рузвелт.

Частно финансирана от неправителствената организация “Историческа асоциация на Белия дом“, официалната традиция на президентския портрет се е зародила в началото на 60-те години на миналия век по времето на първата дама Жаклин Кенеди, споделя бившия куратор на Белия дом Бети Монкман. Преди това е имало сравнително “хаотична“ политика като портретите са били финансирани от Конгреса или поръчвани от приятели, или от самия президент.

В съвременната ера на портретите в Белия дом, президентите и първите дами са канили своите предшественици, бивши служители, приятели и семейства за церемонии по откриването.

“Това е проява на щедрост от страна на настоящия президент и първата дама да поканят всички тези хора от отиващата си администрация“, каза Монкман, спомняйки си церемония по време на администрацията на Джонсън за откриването на портрета на Елинор Рузвелт.