Тръмп: Среща между Путин и Зеленски изглежда малко вероятна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Daily Caller, че среща между Путин и Зеленски изглежда малко вероятна и че може да се наложи американски самолети да помогнат на Европа да сложи край на войната.

Тръмп отговори на опасенията, че продължаващото участие на САЩ не е в духа на „Америка на първо място“, и изрази съмнение, че среща между Путин и Зеленски ще се състои в близко бъдеще.

„Може би ще направим нещо. Вижте, бих искал да видя, че нещо се решава. Те не са наши войници, но всяка седмица умират между 5000 и 7000 души, предимно млади хора. Ако мога да спра това и да има самолет, който да лети от време на време, това ще бъдат предимно европейците, но ние ще им помогнем. Те, знаете, имат нужда от това и ние бихме им помогнали, ако можем да направим нещо. Сега продаваме оборудване на НАТО. Успях да ги накарам да увеличат броя от два на пет. Никой не мислеше, че това е възможно, и плащаме. Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна. Продаваме го на НАТО. Те плащат за оборудването. Ние не харчим никакви пари за войната. Това е разликата. Така че добавете и това. И освен това, вижте, ако не мисля, че може да се уреди без някаква гаранция за сигурност, и ние няма да имаме войски на място или нещо друго”, каза още Тръмп. „Аз наследих тази война. И всичко, което се опитвам да направя, е да угася пламъка, знаете ли. И мислех, че съм го направил. Направих го седем пъти с други, направих го с войни, които бяха по-трудни от тази по отношение на никого. Три от тези войни продължават повече от 30 години и аз ги приключих всички. Тази война е просто, тя е е много трудна."

По думите на Тръмп, тристранното споразумение ще се осъществи.

„Не знам за двустранното, но тристранното ще се осъществи. Но, знаете, понякога хората не са готови за това. Казвам, използвам аналогията. Използвал съм я няколко пъти. Имате дете и има още едно дете на площадката, на детската площадка, и те се мразят, и започват да се люлеят, люлеят и люлеят, и вие искате да спрат, а те продължават. След малко те са много щастливи да спрат. Разбирате ли това? Почти така е. Понякога трябва да се борят малко, преди да можете да ги накарате да спрат.”