Тръмп: Среща между Путин и Зеленски изглежда малко вероятна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Daily Caller, че среща между Путин и Зеленски изглежда малко вероятна и че може да се наложи американски самолети да помогнат на Европа да сложи край на войната.
Тръмп отговори на опасенията, че продължаващото участие на САЩ не е в духа на „Америка на първо място“, и изрази съмнение, че среща между Путин и Зеленски ще се състои в близко бъдеще.
„Може би ще направим нещо. Вижте, бих искал да видя, че нещо се решава. Те не са наши войници, но всяка седмица умират между 5000 и 7000 души, предимно млади хора. Ако мога да спра това и да има самолет, който да лети от време на време, това ще бъдат предимно европейците, но ние ще им помогнем. Те, знаете, имат нужда от това и ние бихме им помогнали, ако можем да направим нещо. Сега продаваме оборудване на НАТО. Успях да ги накарам да увеличат броя от два на пет. Никой не мислеше, че това е възможно, и плащаме. Продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна. Продаваме го на НАТО. Те плащат за оборудването. Ние не харчим никакви пари за войната. Това е разликата. Така че добавете и това. И освен това, вижте, ако не мисля, че може да се уреди без някаква гаранция за сигурност, и ние няма да имаме войски на място или нещо друго”, каза още Тръмп. „Аз наследих тази война. И всичко, което се опитвам да направя, е да угася пламъка, знаете ли. И мислех, че съм го направил. Направих го седем пъти с други, направих го с войни, които бяха по-трудни от тази по отношение на никого. Три от тези войни продължават повече от 30 години и аз ги приключих всички. Тази война е просто, тя е е много трудна."
По думите на Тръмп, тристранното споразумение ще се осъществи.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
„Не знам за двустранното, но тристранното ще се осъществи. Но, знаете, понякога хората не са готови за това. Казвам, използвам аналогията. Използвал съм я няколко пъти. Имате дете и има още едно дете на площадката, на детската площадка, и те се мразят, и започват да се люлеят, люлеят и люлеят, и вие искате да спрат, а те продължават. След малко те са много щастливи да спрат. Разбирате ли това? Почти така е. Понякога трябва да се борят малко, преди да можете да ги накарате да спрат.”