В кадър: Хиляди протестиращи изпълват "Триъгълника на властта" за протест НА ЖИВО

Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България"

10.12.2025 | 18:45 ч. Обновена: 10.12.2025 | 18:57 ч. 116

Снимки: БГНЕС

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". 

На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията. 

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

Хора носят плакати, на които председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски носи бухалка, а на върха ѝ е главата на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Други плакати са с лика на президента Румен Радев и надпис:" кажи за Боташ".

На видео стените бяха излъчени кадри, направени от изкуствен интелект, на които Делян Пеевски и Бойко Борисов се прегръщат и си казват, че се обичат, както и такива, на които Пеевски удря по лицето Тошко Йорданов от "Има такъв народ", а той се смее.

