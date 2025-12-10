Да говориш за здравето на Тръмп е... държавна измяна

Доналд Тръмп смята, че публикациите за здравето и жизнеността му са „подстрекателство към бунт, а може би дори и държавна измяна“. Това предизвика остра реакция от страна на вестник „Ню Йорк Таймс“.

Тръмп публикува много дълго съобщение в "Тruth Social“, в което атакува „Ню Йорк Таймс“ и други медии, които намекват, че темпото му се забавя.

"Всъщност мисля, че е подстрекателство към бунт, а може би и дори държавна измяна, когато „Ню Йорк Таймс“ и други медии продължават да публикуват лъжливи статии, за да клеветят и омаловажат президента на Съединените щати“, написа Доналд Тръмп, цитиран от БГНЕС.

Тръмп е на 79 години. Той е най-възрастният държавен глава, избиран някога в Съединените щати. „Никой президент никога не е работил толкова усилено, колкото мен!“, написа още той и съобщи, че е преминал през „дълги, щателни и много скучни“ медицински прегледи. Той също така се похвали, за пореден път, че е „блеснал“ в когнитивни тестове, които според него никой от предшествениците му не е правил.

Според него „най-доброто нещо, което може да се случи на тази страна, би било „Ню Йорк Таймс“ да спре да съществува“, след като вестникът наскоро публикува статия, в която се подчертава, че дневният му график е по-малко натоварен, отколкото по време на първия му мандат, и се отбелязва, че е изглеждал сякаш е задрямал по време на публични събития.

„Американците имат право на задълбочена журналистика и редовни актуализации за здравето на избраните от тях длъжностни лица. Тръмп похвали нашата работа върху възрастта и физическата форма на неговите предшественици. Ние прилагаме същия журналистически интерес към неговата жизненост", заяви пред АФП Никол Тейлър, говорителка на вестника.

Тръмп атакуваше жестоко своя предшественик и съперник демократ Джо Байдън по време на кампанията, представяйки го като сенилен. Снощи по време на митинг в Пенсилвания (североизток), Доналд Тръмп отново нарече бившия президент „сънлив задник“ в енергична реч. „Когато намаля темпото, ще знам, но това не е актуално в момента“, написа той още в Truth Social.