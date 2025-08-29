Тръмп е недоволен, че усилията му за мир не дават резултат, иска край на войната "независимо как"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро е изразил недоволство в лични разговори, че дипломатическите му усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна не са дали резултати, пише The Atlantic, позовавайки се на източници.

Това раздразнение, според източниците на изданието, се е увеличило на фона на призивите, включително от Републиканската партия на САЩ, отново да се заплаши Русия със санкции, ако Москва не се съгласи да седне на масата за преговори. Все още обаче не е ясно как би могло да изглежда едно мирно споразумение.

Източници на The Atlantic твърдят, че Тръмп е изразил и известно разочарование от украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери, заявявайки, че те отправят нереалистични искания и трябва да приемат, че Украйна ще трябва да загуби територия, за да сложи край на войната.

В същото време Тръмп не иска да увеличава участието на САЩ, страхувайки се да не загуби подкрепата на своите поддръжници от лагера на MAGA.

„Той просто иска това да свърши. Едва ли го интересува как ще свърши войната“, каза неназован висш служител пред репортери.

Прекратяването на войната между Русия и Украйна е едно от предизборните обещания на Доналд Тръмп. Вашингтон води отделни преговори с Москва и Киев от средата на февруари за прекратяване на конфликта, но е постигнал малък напредък.