IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа, ние пак замесени

Наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

01.09.2025 | 10:40 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:18 ч. 10
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни, съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение на полицията късно в неделя.

Двама заподозрени членове на бандата бяха арестувани в Гърция, а други трима бяха арестувани в Германия миналата седмица, съобщи полицията в изявление. Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро, се казва в изявлението.

Членовете са крили наркотиците в камиони, превозващи стоки международно, или са използвали камиони, за да влязат легално в Испания, за да се сдобият с наркотиците. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били гръцки и български граждани, се посочва още в изявлението.

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Двете държави обединиха сили след разследване, започнато от американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA), съобщиха полицейски служители.

Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кокаин трафик на наркотици дрога
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem