Празник в дома на Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик

Нищо не може да се сравни с майчината любов. Тя е безусловна, безрезервна и стопляща душата, дори от километри разстояние. Независимо дали една майка работи в корпоративна среда, или е холивудска звезда, нейният най-голям приоритет е и винаги ще остане семейството.

Такъв е случаят и при Сара Джесика Паркър.

Макар актрисата да е позната на целия свят като фриволната Кари Брадшоу, която трудно решава любовните си проблеми и не знае кой мъж да избере, в реалния свят нещата са малко по-различни. Актрисата е отдадена на семейството и съпруга си, с когото е заедно от почти 30 години. Паркър и Матю Бродерик се женят през 1997 година и имат три деца – син Джеймс и близначките Табита и Марион.

На 28 октомври 60-годишната актриса използва профила си в Instagram, за да отпразнува рождения ден на най-голямото си дете. В публикуваното видео гордата майка е включила ретро снимка на вече 23-годишния Джеймс, докато за фон върви песента Sweet Baby James (Сладкото бебе Джеймс) на Джеймс Тейлър. Към края на клипа се чува гласът на Паркър, която казва „Честит рожден ден, сладко бебе Джеймс“.

