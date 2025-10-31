Джейн Сиймур на 74: Д-р Куин Лечителката е в страхотна форма и с ново гадже

Тя е носителка на „Еми“ и две награди „Златен глобус“, има звезда на Алеята на славата и е обявена за офицер на Ордена на Британската империя.

Била е момиче на Бонд, играла е Мария Калас, а през 1993 г. получава ролята на живота си

Тя е актриса, продуцент, филантроп, писател, майка на шест деца и основател на лайфстайл бранд.

Тя е Джейн Сиймур.

На 74 години звездата от „Д-р Куин Лечителката“ се чувства по-добре от всякога. С четири брака зад гърба си, Сиймур най-накрая е щастлива в любовта, намерила мъж, с когото може да бъде себе си.

Актрисата говори откровено за мъжете, любовта и живота – през погледа на една жена с душа на момиче, която изглежда и се чувства невероятно.

Джейн Сиймур ексклузивно пред Мелани Бромли в интервю за списание HELLO!

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg