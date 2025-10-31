IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Джейн Сиймур на 74: Д-р Куин Лечителката е в страхотна форма и с ново гадже

70 е новото 50 или как да се чувствате добре в кожата си на всяка възраст

31.10.2025 | 01:58 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тя е носителка на „Еми“ и две награди „Златен глобус“, има звезда на Алеята на славата и е обявена за офицер на Ордена на Британската империя.

Била е момиче на Бонд, играла е Мария Калас, а през 1993 г. получава ролята на живота си

Тя е актриса, продуцент, филантроп, писател, майка на шест деца и основател на лайфстайл бранд.

Тя е Джейн Сиймур.

На 74 години звездата от „Д-р Куин Лечителката“ се чувства по-добре от всякога. С четири брака зад гърба си, Сиймур най-накрая е щастлива в любовта, намерила мъж, с когото може да бъде себе си.

Актрисата говори откровено за мъжете, любовта и живота – през погледа на една жена с душа на момиче, която изглежда и се чувства невероятно.

Джейн Сиймур ексклузивно пред Мелани Бромли в интервю за списание HELLO!

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джейн Сиймур
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem