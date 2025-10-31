Излишъкът на петрол отваря път за нови санкции на Тръмп срещу Русия

Нарастващият излишък на петрол ще помогне за засилване на икономическия удар от новите санкции на президента Тръмп срещу Русия.

Цената на суровия петрол скочи над четири процента на 23 октомври, след като Съединените щати обявиха мащабни санкции, насочени към двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл. Санкциите бяха промяна в политиката на САЩ, където президентът Тръмп преди това заяви, че ще санкционира тези две компании само след като европейските страни напълно спрат покупките на петрол от Русия, пише за NTI Грег Приди, старши сътрудник за Близкия изток в Центъра за национален интерес.

Рязката ценова реакция на фючърсните пазари отразяваше голям брой спекулативни търговци, които бяха подведени от хода. Това се случи, когато бяха отворени рекорден брой къси позиции по договори за суров петрол, което предизвика масивно рали за покриване на къси позиции. Скокът в цената на суровия петрол обаче не продължи дълго и Brent затвори на 63,69 долара на 28 октомври, само с 1,10 долара по-високо от 62,59 долара на 22 октомври преди заглавията за санкциите и по-ниско от 65,99 долара на 23 октомври.

Липсата на трайност на увеличението на цените произтича от по-общите условия на пазара, на фона на продължаващото отмяна на няколкогодишните съкращения на производството от страна на ОПЕК+, както и от скептицизма на пазара, че санкциите ще изтеглят голяма част от реалния руски петрол от пазара. Последователните увеличения на квотите на ОПЕК+ създадоха очакване на пазара, че цените като цяло ще падат през следващата година.

Размерът на натрупването на запаси е спорен, но освен собствената розова прогноза на ОПЕК за търсене, повечето наблюдатели смятат, че то ще бъде значително. По ирония на съдбата, това беше основна част от причината за големия обем къси позиции, които предизвикаха ралито на 23 октомври.

Търсенето на петрол е подчертано сезонно, като третото тримесечие е с най-висок капацитет на рафинериите в световен мащаб, а с настъпването на четвъртото тримесечие на 2025 г. се наблюдава забележимо увеличение на количеството суров петрол, което в момента е „ на борда “ – било то в транзит по море или съхранявано в танкери. Излишъкът потенциално открива възможност за значително намаляване на обема на руския износ без обезпокоително покачване на цените на суровия петрол, но това е по-скоро избягване на по-негативен резултат, отколкото би бил в противен случай.

Някои твърдят, че пазарът е прекалено самодоволен относно въздействието на новите санкции върху Роснефт и Лукойл. Макар че ценовият таван, наложен от Съединените щати и ЕС, е сравнително неефективен, а заплахите за вторични тарифи срещу Индия и други са тромави и погрешни, новите санкции са по-сходни с тези, наложени срещу иранския петрол – вторични санкции, целящи да откъснат руските петролни гиганти от банковото дело, транспорта и всяка друга чуждестранна транзакция, необходима за осъществяването им. Купувачите имат кратък гратисен период до 21 ноември, за да се съобразят с тях.

Вече има солидни индикации, че индийските компании ще се съобразят с това, като гигантът в рафинирането и нефтохимическата промишленост Reliance Industries заяви, че ще го направи. Индия е най-големият купувач на руски петрол през последните месеци.

Това потенциално оставя Китай като купувач от последна инстанция, както е и със санкционираните ирански обеми. Най-големите китайски национални петролни компании (НОК) имат глобално бизнес присъствие, но независимите рафинерии, разположени главно в провинция Шандонг, нямат. Това им дава относителна свобода да избягват вторичните санкции на САЩ с помощта на по-малки регионални банки.

Ако пълният обем суров петрол, който в момента се внася в Индия, бъде пренасочен, това ще се конкурира с иранските барели, които вече се внасят с отстъпка за капацитета на рафинерията. Друго възможно решение би било част от обема да влезе в склад, без да бъде закупен от основните китайски национални национални компании. Китай е добавил близо половин милиард барела капацитет за съхранение през последните пет години и макар запасите да са се увеличавали и намалявали леко, те не са ги пълнили с почти същия темп на строителство. Празните резервоари биха могли потенциално да поемат част от излишъка, но това вероятно би довело до голям натиск върху Русия и Иран за по-големи отстъпки.

Все още не е ясно колко ефективни ще бъдат санкциите като цяло, но изглежда вероятно те да причинят повече финансови щети на Русия, отколкото досега, дори ако по-голямата част от обемите продължат да се доставят. Дори ако част от обемите бъдат спрени обаче, ръстът на цените ще бъде ограничен от големия свободен капацитет, който Саудитска Арабия и ОАЕ притежават в момента. Има стабилизиращи фактори и от двете страни.