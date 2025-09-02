Франция предупреди болниците си да са готови за Трета световна война

Франция постави болниците си в бойна готовност, като им нареди да се подготвят за деня, в който Европа ще бъде потопена в тотален конфликт с Русия.

На здравните ръководители е казано да се подготвят за „голямо сражение“ до март 2026 г., с ужасяващи инструкции да бъдат готови да лекуват поток от ранени войници от целия континент.

Според документи, получени от Le Canard Enchaîné, планът предполага, че Франция ще се превърне в център за жертви на бойното поле. Тя ще трябва да поеме стотици ранени войници както от собствените си сили, така и от тези на съюзниците си от НАТО.

Френското министерство на здравеопазването заяви, че заповедта е предназначена да „предвиди, подготви и отговори на здравните нужди на населението, като същевременно интегрира специфичните нужди на отбраната в областта на здравеопазването“.

Сред установените рискове, предупредиха служители, е перспективата за огромен приток на чуждестранни жертви.

И докато Париж го представя като „голям ангажимент“, реалността е далеч по-сурова. Съгласно член 5 на НАТО, ако Франция бъде нападната – или ако руски войски нахлуят в която и да е съюзническа държава – целият алианс ще бъде въвлечен. Тази верижна реакция почти сигурно ще въвлече Великобритания, САЩ и голяма част от Европа, превръщайки регионалния сблъсък в кошмара на Третата световна война.

Предупреждението идва, след като висшият генерал на Германия потвърди, че НАТО ще бъде в повишена бойна готовност по време на руските военни учения „Запад 2025“ в Беларус.

Генерал Карстен Бройер заяви, че ученията на Москва може да са димна завеса за нещо далеч по-мрачно:

„Нямаме никакви индикации, че подготовката за атака се извършва под прикритието на учението. „Но ние ще бъдем нащрек, не само германските сили, но и НАТО.“

Залогът не може да бъде по-висок. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече алармира, че Русия и Китай заедно могат да запалят фитила на Третата световна война.

През юли той представи кошмарен сценарий: Пекин завзема Тайван, докато Путин нанася удари по територията на НАТО, вероятно по балтийските републики Естония, Латвия и Литва.

„Това е най-вероятният начин, по който ще се развият нещата“, предупреди той. „Сега те произвеждат три пъти повече боеприпаси за три месеца, отколкото цялото НАТО за една година. Това е неустойчиво.“

Русия се подигра на Рюте, като го заплаши, че е „прекалил с вълшебните гъби, обичани от холандците“ и че трябва да се подготви за „бъдеще в адски сибирски трудов лагер“.

На целия континент подготовката за Третата световна война вече не е хипотетична – тя е видима по улиците, в училищата, в бункерите, а сега и в болниците. Ръководства за оцеляване са се появили в домовете от Швеция до Норвегия, предупреждавайки хората да се запасят с провизии и да се подготвят за бомбардировки.

Наборната военна служба също се увеличава, като Полша, балтийските и скандинавските страни набират млади мъже и жени в нарастващи армии, което предизвиква призиви Великобритания да последва примера им. В Норвегия вече се провеждат евакуационни учения, докато местните жители репетират бягство на запад, за да избегнат руските танкове. А в цяла Източна Европа се издигат бункери и барикади. „Операция Германия“ на Германия картографира защитени обекти, бункери и планира преместването на 200 000 превозни средства и 800 000 войници на НАТО.

Дори Великобритания и Франция засилват ядрения си пакт, подписвайки през юли споразумение за координиране на удари в случай на Трета световна война – първият път, когато Париж обещава да използва ядрените си оръжия като съюзник.