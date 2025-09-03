Вулкан на Хаваите изригна, лавата се излива от множество отвори ВИДЕО

Вулканът Килауеа на Хаваите изригва лава от кратера на върха си около веднъж седмично от края на миналата година, радвайки жителите, посетителите и онлайн зрителите с огнени пръски разтопена скала. Във вторник вулканът преживя 32-то си изригване от декември насам. Учените смятат, че всички те са част от едно и също изригване, защото магмата е следвала един и същ път към повърхността, съобщава АР.

Лавата е била задържана във кратера на върха в Националния парк “Вулкани на Хаваите“ и не е заплашвала домове или сгради.

Episode 32 of Kīlauea’s ongoing summit eruption, on the Island of Hawaiʻi, began this morning, September 2, at 6:35 a.m. Hawaii Standard Time. Current fountains are about 500 feet (150 meters) high and arcing into Halemaʻumaʻu crater. According to the National Weather Service,… pic.twitter.com/xiFUFKToYA — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 2, 2025

Посетителите на парка могат да видят изригването лично. Други могат да гледат популярни предавания на живо, предлагащи избор от три различни ъгъла на камерата, осигурени от Американската геологическа служба.

Килауеа се намира на остров Хавай, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 километра южно от най-големия град в щата, Хонолулу, който се намира на Оаху.