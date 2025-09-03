IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Вулкан на Хаваите изригна, лавата се излива от множество отвори ВИДЕО

Килауеа се намира на остров Хавай, най-големият от Хавайския архипелаг

03.09.2025 | 08:05 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:09 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Вулканът Килауеа на Хаваите изригва лава от кратера на върха си около веднъж седмично от края на миналата година, радвайки жителите, посетителите и онлайн зрителите с огнени пръски разтопена скала. Във вторник вулканът преживя 32-то си изригване от декември насам. Учените смятат, че всички те са част от едно и също изригване, защото магмата е следвала един и същ път към повърхността, съобщава АР.

Лавата е била задържана във кратера на върха в Националния парк “Вулкани на Хаваите“ и не е заплашвала домове или сгради.

Посетителите на парка могат да видят изригването лично. Други могат да гледат популярни предавания на живо, предлагащи избор от три различни ъгъла на камерата, осигурени от Американската геологическа служба.

Килауеа се намира на остров Хавай, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 километра южно от най-големия град в щата, Хонолулу, който се намира на Оаху.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хавай вулкан изригване Килауеа Хавайски архипелаг посетители
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem