Трансджендър дъщерята на Мъск фалира, живее с трима съквартиранти

Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск, Вивиан Уилсън споели, че е фалирала, след като публично прекъсна връзките си с най-богатия баща в света, избирайки да живее с трима съквартиранти, защото е “по-евтино“.

“Хората предполагат, че имам много пари. Нямам стотици хиляди долари на разположение“, каза 21-годишната амбициозна моделка пред The ​​Cut в обширно интервю, публикувано във вторник.

“Майка ми е богата, нали? Но очевидно другият [Мъск]... е невъобразимо богат. Нямам желание да бъда свръхбогата“, добавя Вивиан.

Състоянието на Мъск се оценява на 413 милиарда долара.

“Мога да си позволя храна. Имам приятели, подслон и някакъв доход, което е хубаво и е много по-щастливо от повечето хора на моята възраст в Лос Анджелис.“

Уилсън - най-голямото от 14-те деца на Мъск - ​​е печално известно с това, че е прекъснала връзките си с баща си, основател на Tesla, през 2022 г., когато е подала петиция за промяна на пола и името си.

Оттогава Уилсън многократно е критикувала технологичния магнат в социалните медии, наричайки го “жалко дете-мъж“, което не приема пола си.

Мъск, от своя страна, е твърдял в предишни интервюта, че Уилсън е била “убита от вируса на будния ум“ и че е бил “подлъган“ да ѝ позволи да премине през преход и хормонална терапия на 16-годишна възраст.

Въпреки това, Уилсън се възползва от публичния спор с баща си, казвайки пред списанието, че най-стереотипното нещо за нея са “проблемите с баща ѝ“.

На друго място в интервюто Уилсън говори за разточителното си възпитание, отбелязвайки, че е учила в “частна гимназия, пълна с бебета на непокорни“, включително Епъл Мартин, дъщеря на Гуинет Полтроу и Крис Мартин

Тя каза, че е била обучавана на множество езици, включително корейски, китайски, японски и испански. Вивиан призна, че е учила в колеж в Канада и Япония, преди в крайна сметка да се откаже – обвинявайки изкуствения интелект, че е съсипал “мотивацията ѝ“.

Говорейки за новооткритата си слава, Уилсън, която вече има агент и наскоро се появи на корицата на Teen Vogue, настоя, че “не е много добра в това да бъде известна“.

“Борих се толкова упорито, толкова дълго, за да бъда възприемана като обикновен човек. Имаше момент буквално точно преди да стана известна, когато никой не знаеше коя съм. Беше невероятно. Всички се отнасяха с мен като с обикновен човек. Някак ми липсва това. Но също така ми харесва да съм известна“, каза транссексуалната.