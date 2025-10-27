IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има разрушени къщи след мощния трус в Турция, усетен е и у нас ВИДЕО

У нас също е бил усетен по високите етажи в Хасково, Бургас, Кърджали, Пловдив, Ямбол

27.10.2025 | 23:06 ч. Обновена: 27.10.2025 | 23:09 ч.
Има разрушения след силния трус с магнитуд 6,1 по Рихтер в Западна Турция. Земетресението е станало в 22:48 ч. местно време.

Засега няма съобщения за жертви, но в социалните мрежи се появиха снимки и видеа от земетресението. На някои от тях се виждат отломки от срутени сгради. 

"След земетресението, което беше усетено и в околните райони, AFAD и всички негови екипи започнаха да работят на място", каза министърът на вътрешните работи Али Йерликая. 

Трусът е бил усетен в много провинции, включително и в Истанбул.

Частната турска агенция DHA разпространи снимки на поне един разрушен жилищен блок и други повредени сгради в Синдирги. През август при земетресение със същия магнитуд в района загина един човек загина и 29 души бяха ранени.

Турция е пресечена от няколко геологични разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

У нас също е бил усетен по високите етажи в Хасково, Бургас, Кърджали, Пловдив, Ямбол и Пазарджик.  

 

