Има разрушени къщи след мощния трус в Турция, усетен е и у нас ВИДЕО

Има разрушения след силния трус с магнитуд 6,1 по Рихтер в Западна Турция. Земетресението е станало в 22:48 ч. местно време.

Засега няма съобщения за жертви, но в социалните мрежи се появиха снимки и видеа от земетресението. На някои от тях се виждат отломки от срутени сгради.

"След земетресението, което беше усетено и в околните райони, AFAD и всички негови екипи започнаха да работят на място", каза министърът на вътрешните работи Али Йерликая.

Трусът е бил усетен в много провинции, включително и в Истанбул.

Частната турска агенция DHA разпространи снимки на поне един разрушен жилищен блок и други повредени сгради в Синдирги. През август при земетресение със същия магнитуд в района загина един човек загина и 29 души бяха ранени.

Турция е пресечена от няколко геологични разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı: Şimdilik can kaybı yok, birkaç bina yıkıldı. pic.twitter.com/f5Ssa1HPb9 — Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) October 27, 2025

У нас също е бил усетен по високите етажи в Хасково, Бургас, Кърджали, Пловдив, Ямбол и Пазарджик.

