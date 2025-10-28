100-часова седмица: Новото оръжие в битката за изкуствения интелект

Единственият сравним допаминов удар на изследователя на изкуствен интелект в наши дни е в каналите за съобщения на работното място в Slack на Anthropic, където той изследва разговорите за теориите и експериментите на колегите си върху големи езикови модели и архитектура.

Батсън е сред група от ключови изследователи и ръководители в областта на изкуствения интелект, които са изправени пред безмилостна борба, надпреварвайки се да се справят с привидно безкраен цикъл на смущения в преследване на системи със свръхчовешки интелект .

В най-големите лаборатории за изкуствен интелект в Силициевата долина, водещи изследователи и ръководители редовно работят по 80 до 100 часа седмично. Няколко водещи изследователи сравниха обстоятелствата с война.

„По същество се опитваме да ускорим 20 години научен прогрес за две години“, каза Батсън, изследовател в Anthropic. Изключителни постижения в системите с изкуствен интелект се случват „на всеки няколко месеца“, каза той. „Това е най-интересният научен въпрос в света в момента.“

Ръководители и изследователи в Microsoft , Anthropic, Google на Alphabet , Meta Platforms , Apple и OpenAI заявиха, че виждат работата си като ключова за един основополагащ момент в историята, докато се борят с конкурентите си и търсят нови начини да направят изкуствения интелект достъпен за масите.

Някои от тях вече са многократно милионери, но няколко казаха, че не са имали време да похарчат новото си състояние.

Конкуренцията за таланти в областта на изкуствения интелект се засили, когато Марк Зукърбърг започна да привлича най-добрите служители в областта на изкуствения интелект от конкурентите си, предлагайки им многомилионни заплати. Това показа как работата на сравнително малка група изследователи и ръководители е един от най-ценните ресурси в света. Сега компаниите и самите работници се стремят да изтръгнат колкото се може повече работа от тези хора всеки ден.

Мадхави Севак от DeepMind на Google говори за работния си график и други теми във видеоклип в YouTube от скорошна конференция „Въображение в действие“.

Някои стартиращи компании са включили очакването за над 80 часа работна седмица в трудовите си договори, казват запознати с въпроса. Но много компании не са били принудени да го правят, тъй като висшите служители в областта на изкуствения интелект са мотивирани от интензивната конкуренция с конкурентите си и собственото си любопитство към възможностите за нови модели.

В Meta, членовете на TBD Lab – новоназначени служители, натоварени с разработването на моделите за изкуствен интелект на компанията – работят лично близо до бюрото на Зукърбърг в централата на компанията в Менло Парк, Калифорния. В сряда компанията съкрати около 600 работни места от своето подразделение за изкуствен интелект.

Докато денонощните графици са били често срещани сред стартиращите компании по време на различни периоди на бум в историята на Силициевата долина, необходимостта от екстремни часове на работа в някои от най-големите компании в света е била сравнително рядка.

Най-интензивните периоди за мнозина идват, когато работят по модели или нови продукти, когато работното време се простира отвъд графика „9-9-6“. Това означава от 9:00 до 21:00 часа, шест дни в седмицата. Един ръководител на стартираща компания шеговито нарече графика „0-0-2“, което означава от полунощ до полунощ, с двучасова почивка през уикендите.

Шеметният темп е концентриран сред относително малка част от работниците в различни компании, много от които се опитват да подобрят основните модели на изкуствен интелект или да вградят нововъзникващи възможности в нови продукти. Тези малки екипи често работят денонощно, дори след като много по-нископлатени колеги са се прибрали вкъщи, казват работниците.

Въпреки че мнозина казаха, че натовареният труд ги е изтощил и им е попречил да прекарват време със семейството и приятелите си, те също така многократно заявяваха, че работят дълги часове по свой избор.

„Имаш всички тези добри идеи и знаеш, че това е състезание с времето“, каза Севак. „Не искаш да оставиш идеите да останат неизследвани, така че когато имаш свободно време, работиш върху“ тях и преследваш други нови идеи.

В цялата долина компаниите са започнали да настаняват служители, които са в офиса почти непрекъснато. Някои сервират храна през уикендите. А други гарантират, че персоналът е винаги наличен. Компаниите назначават „капитани“ за кратки ротации, за да следят отблизо резултатите от моделите, или за продължителни, многоседмични периоди, през които наблюдават разработването на продукти, според служителите в областта на изкуствения интелект.

Данните за транзакциите с корпоративни кредитни карти от стартъпа за управление на разходите Ramp показват скок в съботните поръчки от ресторанти в района на Сан Франциско за доставка и храна за вкъщи от обяд до полунощ. Според Ramp, ръстът далеч надхвърля предишните години в Сан Франциско и други градове в САЩ.

Апарна Ченапрагада , главен продуктов директор на Microsoft за изживявания с изкуствен интелект, каза, че макар да е преживявала минали моменти на изключителна спешност в технологиите, този е различен.

В предишни периоди на бум, като например бума на дот-ком компаниите в края на 90-те години или ускореното преминаване към мобилни устройства с появата на iPhone, приемането от потребителите се случваше в продължение на десетилетие или повече. С изкуствения интелект 90% от компаниите от Fortune 500 вече използват продукти с изкуствен интелект само след няколко години, каза тя.

Времето между научните открития и пускането на продукти на пазара се е свило от няколко години в миналото до „пропастта между четвъртък и петък“ в ерата на изкуствения интелект, създавайки огромно търсене, което всяка компания бърза да задоволи, каза тя.

Ченапрагада е започнала да нарича допълнителната, неналожена отговорност „втора смяна“, с която се сблъсква като мениджър. За да се справи с нея, тя е създала някои свои собствени инструменти с изкуствен интелект, насочени към ускоряване на работата ѝ, включително разширение за браузър. Всеки път, когато отвори нов раздел, разширението я пита как би могла да използва изкуствен интелект, за да прави това, което прави, по различен начин, каза тя.

Въпреки че разговорите в индустрията се фокусираха върху работни графици от 9 до 9-6 или дори 24/7, тя насочи служителите на Microsoft към изкуствения интелект като решение за огромни натоварвания.

Батсън от Anthropic каза, че смята, че е трудно да се планира или насрочи работа заради това как се развиват моделите с изкуствен интелект и колко е трудно да се знае предварително как ще се държат. Процесът повече наподобява еволюцията, отколкото инженерството, каза той.

„Често не знаеш точно какво ще получиш от обучението, докато не го усвоиш“, каза той. „И не знаеш точно какво ще прави, докато не го тестваш. И дори тогава не знаеш точно какво ще прави, докато не бъде внедрено в реални условия.“

Той сравни интензивността на преживяването с работата си в лаборатория за стендъп тестове по време на пандемията от Covid-19, когато се координира с малка група международни учени, за да разбере траекторията на разпространение на вируса.

Заявената от компанията му загриженост за изграждането на етичен, съобразен с човека изкуствен интелект подхранва неговата работна етика, каза Батсън. Той и колегите му се опитват „да видят дали можем да увеличим разбирането си с по-бързи темпове, отколкото се променят моделите, и мисля, че постигаме тази цел“.

Севак от Google каза, че е доволна да вижда как водещи изследователи в областта на изкуствения интелект получават заплащане за целия си ум и труд, дори ако мнозина продължават да бъдат мотивирани единствено от работата си.